Медики нашли ягоду с мощным эффектом против коронавируса 26.12.2020, 11:41

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Она также защищает от гриппа и ОРВИ.

Ягоды бузины издавна использовались в народной медицине. Они имеют уникальное свойство укреплять иммунную защиту организма. Поэтому в сезон коронавируса, гриппа и ОРВИ прием добавки из бузины окажется хорошим профилактическим и целебным средством, пишет healthinfo.ua.

Бузина - это ягода дерева самбук. Ягоды растения тысячелетиями применялись для терапии инфекций верхних дыхательных путей. Основоположник медицины Гиппократ считал бузину своей «аптечкой».

Антивирусный эффект бузины

Цвет и плоды бузины применяют, чтобы облегчить состояние при насморке и кашле и для усиления иммунного ответа организма.

Ягоды привлекательно выглядят сочными на кустах, но до полного созревания их употреблять не рекомендуется - они могут оказаться ядовитыми. Кулинарная обработка лишает бузину токсических свойств, превращая ягоду в съедобную.

При нагревании плоды бузины становятся целительными. Они содержат много антиоксидантов (витамин С), оказывают антимикробный эффект, который усиливает иммунный ответ.

Ключевой особенностью растения считается присутствие веществ, которые блокируют попадание респираторных вирусов в клетки организма.

Можно говорить о противогриппозных антивирусных свойствах бузины. Она блокирует клеточные рецепторы, которые вирус гриппа выбирает для прикрепления и атаки. Таким образом, бузина пригодится для профилактики и на раннем этапе заражения респираторным вирусом.

Против штамма H1N1 сироп бузины демонстрирует хорошую результативность. Являясь антиоксидантом, бузина очищает и удаляет остатки вируса, попавшие в клетки.

ОРВИ и бузина

Добавки из бузины окажутся эффективной профилактикой ОРВИ и на раннем этапе болезни.

Имеется определенное сомнение в применении бузины в случае более сложных вирусных инфекций легких по причине вероятного ухудшения симптомов, активации воспалительного процесса, который называют еще «цитокиновым штормом». Цитокины представляют собой воспалительные молекулы, которые высвобождаются для помощи организму в борьбе с чужеродным агентом. Однако, при быстром высвобождении такой «штормовой паттерн» провоцирует ухудшение симптомов.

Но дополнительные исследования грамотно изготовленных добавок из бузины продемонстрировали противовирусную пользу и отсутствие доказательств индуцирования данного процесса.

Как принимать добавки из бузины

Бузину в целях профилактики гриппа в сезон заболеваний принимают каждый день. Она усиливает противогриппозный эффект вит-на D3.

Для лиц высоким риском осложнений от гриппа (астматики, аллергики и страдающие прочими аутоиммунными и респираторными недугами) употребление сиропа бузины в ходе всего периода гриппа может усилить иммунную защиту.

Здоровые дети и взрослые могут принимать этот продукт, чтобы не болеть осенью и зимой.

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