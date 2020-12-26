Медики нашли ягоду с мощным эффектом против коронавируса
- 26.12.2020, 11:41
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Она также защищает от гриппа и ОРВИ.
Ягоды бузины издавна использовались в народной медицине. Они имеют уникальное свойство укреплять иммунную защиту организма. Поэтому в сезон коронавируса, гриппа и ОРВИ прием добавки из бузины окажется хорошим профилактическим и целебным средством, пишет healthinfo.ua.
Бузина - это ягода дерева самбук. Ягоды растения тысячелетиями применялись для терапии инфекций верхних дыхательных путей. Основоположник медицины Гиппократ считал бузину своей «аптечкой».
Антивирусный эффект бузины
Цвет и плоды бузины применяют, чтобы облегчить состояние при насморке и кашле и для усиления иммунного ответа организма.
Ягоды привлекательно выглядят сочными на кустах, но до полного созревания их употреблять не рекомендуется - они могут оказаться ядовитыми. Кулинарная обработка лишает бузину токсических свойств, превращая ягоду в съедобную.
При нагревании плоды бузины становятся целительными. Они содержат много антиоксидантов (витамин С), оказывают антимикробный эффект, который усиливает иммунный ответ.
Ключевой особенностью растения считается присутствие веществ, которые блокируют попадание респираторных вирусов в клетки организма.
Можно говорить о противогриппозных антивирусных свойствах бузины. Она блокирует клеточные рецепторы, которые вирус гриппа выбирает для прикрепления и атаки. Таким образом, бузина пригодится для профилактики и на раннем этапе заражения респираторным вирусом.
Против штамма H1N1 сироп бузины демонстрирует хорошую результативность. Являясь антиоксидантом, бузина очищает и удаляет остатки вируса, попавшие в клетки.
ОРВИ и бузина
Добавки из бузины окажутся эффективной профилактикой ОРВИ и на раннем этапе болезни.
Имеется определенное сомнение в применении бузины в случае более сложных вирусных инфекций легких по причине вероятного ухудшения симптомов, активации воспалительного процесса, который называют еще «цитокиновым штормом». Цитокины представляют собой воспалительные молекулы, которые высвобождаются для помощи организму в борьбе с чужеродным агентом. Однако, при быстром высвобождении такой «штормовой паттерн» провоцирует ухудшение симптомов.
Но дополнительные исследования грамотно изготовленных добавок из бузины продемонстрировали противовирусную пользу и отсутствие доказательств индуцирования данного процесса.
Как принимать добавки из бузины
Бузину в целях профилактики гриппа в сезон заболеваний принимают каждый день. Она усиливает противогриппозный эффект вит-на D3.
Для лиц высоким риском осложнений от гриппа (астматики, аллергики и страдающие прочими аутоиммунными и респираторными недугами) употребление сиропа бузины в ходе всего периода гриппа может усилить иммунную защиту.
Здоровые дети и взрослые могут принимать этот продукт, чтобы не болеть осенью и зимой.