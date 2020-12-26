Капитан милиции: 99% моих знакомых в Минске — за новые выборы и перемены 4 26.12.2020, 11:47

3,825

Фото: ТАСС

Силовик из Новополоцка перешел на сторону народа — и гордится своим выбором.

36-летний сотрудник Департамента охраны, капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов утром 11 августа подал рапорт на увольнение, а затем опубликовал в своем инстаграме пост, что уходит со службы на фоне массовых протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа, пишет tut.by.

В тот же день его задержали, Егор провел в ГОВД почти двое суток. Публикацию в соцсети расценили как нарушение ст. 23.34 КоАП. Однако суд оправдал Егора, и его отпустили на свободу.

— Год расстроил. Весной — эпидемия COVID-19, а потом — августовские события. Это психологические травмы, которые до сих пор переживают белорусы. И коронавирус, и выборы сильно изменили нашу привычную жизнь. Спокойно жить, расслабиться мы не можем до сих пор.

Егор Емельянов не жалеет, что уволился из милиции:

— Верни меня в тот день, я бы поступил так же.

Довольно скоро после увольнения мужчина переехал из Новополоцка в Минск и устроился тренером в один из фитнес-клубов.

— Я окончил Академию фитнеса, и в сентябре, когда в Минске открывался новый клуб, меня пригласили туда тренером. Я согласился, ведь такие хорошие предложения бывают раз в жизни.

Мне нравится тренировать людей, видеть результат нашей совместной работы. А поскольку я сам веду здоровый образ жизни, то для меня это и хобби, и работа.

Так что у меня сейчас все хорошо, только не хватает рядом семьи — жены и двоих детей. Зарабатываю я сейчас больше, чем раньше, но много денег уходит на аренду жилья. Но надеюсь, что со временем мы снова будем все вместе.

Егор рассказывает, как распорядился деньгами, которые читатели TUT.BY перевели ему после увольнения из милиции:

— За час на карту пришло 30 тысяч рублей. Позже собралась сумма под 40 тысяч. Я выплатил свой контракт — 5 тысяч рублей. И помог отдать деньги за контракт еще четырем уволившимся сотрудникам из своего бывшего отдела, а также сотруднику Новополоцкого ГОВД. Оставшиеся деньги перевели с женой на лечение двум больным девочкам.

На новый год у Егора Емельянова такие пожелания:

— Как и многие, я хочу, чтобы в нашей стране наступил порядок, ведь мы можем и хотим развиваться. 99% моих знакомых в Минске — за новые выборы и мирные перемены. И я не понимаю, почему до сих пор ничего не меняется, почему продолжается насилие, почему каждое воскресенье приходится дрожащими руками открывать новости в интернете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».