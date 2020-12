Встретимся в Гааге 6 26.12.2020, 12:45

Когда Путин ответит за преступления?

Украина преследует Россию по всему миру. LIGA.net собрала самые громкие иски Украины (и крупнейших компаний) к России в связи с войной на Донбассе и оккупацией Крыма: ключевым будет 2023 год.

В международных судах находятся больше десяти дел Украины против РФ: за оккупацию Крыма, захват активов, войну на Донбассе. В декабре суд в Гааге принял к рассмотрению еще один кейс и будет расследовать военные преступления в Украине. Это невидимый многим, но большой юридический фронт, на котором против Кремля работают десятки юристов и дипломатов.

"Мы хотим повысить цену агрессии для РФ, боремся за восстановление нарушенных прав и за выплаты компенсаций. Международные юридические механизмы медленные, но справедливость – неотвратима", – сказал LIGA.net заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который представляет интересы Украины в делах против РФ.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ДОНБАССЕ И В КРЫМУ

Международный криминальный суд в Гааг

Если мы где-то и увидим фамилии Путина и высшего военного руководства РФ в юридической привязке к военным преступлениям, то именно в этом деле, рассказала LIGA.net замдиректора департамента международного права МИД Оксана Золотарева.

В декабре Международный криминальный суд заявил о "достаточных основаниях" считать, что во время войны на Донбассе и в Крыму совершались военные преступления, говорит прокурор Фату Бенсуда. Речь идет об убийствах, похищениях, пытках, преследовании украинцев по политическим убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации Крыма.

"Эти преступления... были достаточно серьезными, как с количественной, так и с качественной точки зрения, чтобы требовать расследования", – заявила прокурор.

Проблема Украины – в том, что она не является участником Римского устава, говорит Золотарева. Поэтому в 2015 году МИД обратился в Международный криминальный суд с просьбой рассмотреть военные преступления в Украине после вторжения РФ.

"Было безумное количество визитов представителей суда в Украину. После анализа суд пришел к выводу, что ситуация в Украине отвечает базовым требованиям по их юрисдикции. И есть те вопросы, в которые суд может вмешаться как в Крыму, так и на Донбассе", – отметила она.

Расследование военных преступлений будут вести прокуроры МУС: "Базу мы им дали очень хорошую. Теперь они с нуля начнут собирать доказательства, чтобы потом выдвигать обвинения конкретным лицам: военному руководству России или ее военнослужащим".

Статус. Украина не ратифицировала Римский устав, поэтому для начала расследования нужно решение Палаты судей. Когда это произойдет – прогнозов нет: на сроки могут повлиять пандемия и плановая смена прокурора. Уже новый прокурор будет решать, по каким странам двигаться в первую очередь, а какие – подождут. Если бы Украина ратифицировала устав, в деле была бы мгновенная реакция.

ТЕРРОРИЗМ И РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Международный суд ООН

Украина обратилась в суд в 2017 году, после стадий досудебного урегулирования спора с РФ. Российские должностные и частные лица поставляют оружие, финансируют, проводят тренировки и оказывают другую помощь вооруженным формированиям, в том числе террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", говорят в МИД. При поддержке РФ в Украине были совершены теракты:

- сбит Boeing малазийских авиалиний МН17 – погибли 298 человек;

- обстрелы жилых районов Мариуполя – убиты 30 человек;

- обстрелы жилых районов Краматорска – погибли семь человек;

- обстрел гражданского автобуса под Волновахой – погибли 12 человек;

- взрыв во время марша единства в Харькове – погибли два человека.

В оккупированном Крыму РФ дискриминирует крымско-татарское и украинское этническое население. Цель оккупантов – закрепить российское доминирование путем убийств и похищений крымских татар, запрета Меджлиса, закрытия крымскотатарских и украинских СМИ, школ.

В 2019 году суд ООН принял промежуточное решение в пользу Украины: отклонил возражения РФ и подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск. С 2017 года решением суда России запрещено ограничивать права Меджлиса и доступ к образованию на украинском.

Адвокаты Кремля пытались убедить суд, что иск Украины политически мотивирован, ведь в Киеве "произошел госпереворот", а на Донбассе – "гражданская война". Что в Украине нет терроризма – это слово не использовали международные наблюдатели. Что неизвестно, кто сбил Boeing и почему. И вообще, никакого спора между Украиной и РФ нет.

Но суд беспрецедентным количеством голосов отклонил возражения РФ. 13 голосами против трех были отвергнуты возражения в части финансирования терроризма, 15 против одного – в части дискриминации.

Статус. До 8 апреля 2021 года Россия должна подать контрмеморандум в этом деле (срок продлен в связи с пандемией) и ответить на исковые требования Украины. В МИД ожидают, что решение по сути может быть вынесено в 2022-2023 годах.

ПОХИЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ КОРАБЛЕЙ И МОРЯКОВ

Международный трибунал по морскому праву

Украина запустила "малое морское дело" 1 апреля 2019 года. Конвенция ООН по морскому праву UNCLOS гарантирует абсолютный иммунитет военно-морским судам и персоналу на борту. Это значит, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и заводить уголовные дела против экипажа, объясняет Енин.

РФ нагло нарушила UNCLOS в ноябре 2018, когда обстреляла и захватила в Черном море корабли – Яни Капу, Никополь и Бердянск, и 24 члена экипажа.

"Абсолютный иммунитет военных кораблей – это то, что ценится в цивилизованном мире больше всего. Таких действий с военными кораблями, как Россия, не делал никогда и никто. Прецедентов такого уровня нет", – рассказывала LIGA.net Золотарева.

В претензиях Украины к РФ – три ключевых момента. Украина 1) требует привлечь РФ к международно-правовой ответственности за захват кораблей, 2) хочет получить в суде гарантии от РФ, что подобное не повторится, и 3) РФ должна выплатить компенсацию:

Возместить ущерб ВМС. "За невозможность обслуживать корабли в течение года и использовать, и за то, в каком состоянии вернулись корабли", – говорит Золотарева. Россияне сняли с кораблей или повредили вооружение, боеприпасы, средства навигации, дорогое электронное оборудование, сняли даже туалеты и розетки.

Возместить материальный и моральный ущерб морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме Лефортово более 9,5 месяцев.

Возместить ущерб Украине за нарушение ее прав. В МИД не называют конкретную сумму, но речь идет о "миллионах долларов".

РФ возражала, что у Арбитражного трибунала нет на это юрисдикции. "Что мы имеем в результате? Международный трибунал 19 голосами против одного (им был российский судья. – Ред.) признал, что может рассматривать запрос", – напомнил Енин.

25 мая 2019 года трибунал после устных слушаний обязал Россию вернуть под контроль Украины корабли и отпустить моряков. Россия пыталась отрицать решение суда, но была вынуждена его выполнить.

Енин говорит, что россиянам придется выполнить и будущее решение арбитража, даже если с задержкой: "Я уверен в позициях Украины".

Статус. 22 мая 2020 Украина подписала меморандум с доказательствами и уликами. 12 ноября 2020-го Арбитражный трибунал вынес решение о разделении производства на две стадии: сначала суд подтвердит свою юрисдикцию, потом рассмотрит дело по сути.

"Отморозиться им не удастся, – уверена и Золотарева. – Они пытались отморозиться в деле Нидерланды против России, когда захватили корабль Арктик Санрайз. Не вышло". В прошлом году РФ заключила мировую с Нидерландами и выплатила часть компенсации.

В МИД ожидают решения суда в этом деле в 2023 году.

ОККУПАЦИЯ КРЫМА: БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ДЕЛО

Арбитражный трибунал (Гаага)

С 2014 года РФ дерзко нарушает требования Конвенции ООН по морскому праву. Украина просит Специальный арбитражный суд прекратить нарушение конвенции и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, обязать РФ уважать суверенные права Украины в ее водах, остановить кражу украинских природных ресурсов, а также выплатить компенсацию за ущерб.

Украину в деле против РФ представляют юридическая компания Covington and Burling.

РФ пыталась оспорить юрисдикцию. Адвокаты Кремля убеждали суд, что трибунал не может определять, какое государство является суверенным для Крыма, а Азовское море и Керченский пролив – внутренние воды, и это за пределами UNCLOS.

Статус. 21 февраля 2020 года трибунал отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции. Суд рассмотрит требования Украины по сути (в том числе вопрос о захвате газовых месторождений). Но не все. Трибунал решил не рассматривать требования, которые касаются прав Украины как прибережного государства в водах возле Крыма, поскольку не может решать вопросы суверенитета.

МИД рассчитывает, что суд вынесет решение в деле в конце 2023 года.

КРЫМСКИЕ АКТИВЫ. НАФТОГАЗ И МНОГИЕ ДРУГИЕ – ПРОТИВ РОССИИ

Арбитражные суды

Нафтогаз и шесть компаний группы с 2016 года требует от РФ компенсации за незаконный захват своих активов в Крыму в 2014 году и подал иск в Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге.

"Мы просим арбитражный трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить около $8 млрд компенсации за незаконную экспроприацию инвестиций группы Нафтогаз в Крыму", – рассказала LIGA.net советник главы Нафтогаза Елена Зеркаль.

Стартовая оценка компенсации составляет $5,2 млрд, но с процентами сумма выросла до $8 млрд.

Создание отдельного международного трибунала, вроде Нюрнбергского или по примеру бывшей Югославии, в нашем случае маловероятно. Такое решение должно приниматься Совбезом ООН, постоянным членом которой является РФ, – МИД

"К этим активам относятся месторождения, объекты недвижимости, буровые установки, газ и нефтедобывающее оборудование и другое техническое оборудование и морские и воздушные суда", – говорит Зеркаль.

Статус. В феврале 2019 года суд признал юрисдикцию в деле и пришел к выводу, что РФ нарушила обязательства по соглашению о защите инвестиций, незаконно экспроприировала инвестиции группы Нафтогаз, и обязана выплатить компенсацию за ущерб (без указания суммы).

Из-за пандемии коронавируса слушание дела несколько раз переносили. По последней информации, устные слушания состоятся в июне 2021 в Гааге. Если эта дата не изменится, то решение по размеру компенсации трибунал вынесет не раньше первого квартала 2022 года.

"Чтобы заставить Газпром выполнить решение Стокгольмского арбитража (по транзитному спору с Газпромом) по контракту 2009 года, Нафтогаз добился ареста акций, денег и имущества российской компании в Швейцарии, Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. Например, под арест попали акции компании-оператора строительства газопровода Южный поток (South Stream Transport B.V.)", – говорит Зеркаль.

Фактически под угрозу заморозки активов подпадала гораздо более существенная сумма, чем долг Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Поэтому политические уступки, на которые пошла РФ в 2019 году, базировались на значительных коммерческих рисках.

"И хотя добиться выполнения решений арбитража в делах, где стороной является государство (как в иске Нафтогаза к РФ по крымским активам) еще сложнее, это не значит, что не стоит бороться, – считает она. – Для истца победы в международных арбитражах "не портятся со временем" и могут быть взысканы деньгами или имуществом. А вот для ответчика проигрыш в арбитраже – это не только денежные потери, но и пятна на репутации. И чем дольше долг не погашается, тем заметнее эти пятна остальному миру".

Укрэнерго с 2019 года требует компенсацию за захват РФ во время аннексии Крыма магистральных сетей и других принадлежащих ей объектов, а также возместить ущерб от незаконной экспроприации ее инвестиций в Крыму и нарушения гарантий на полную правовую защиту.

Стоимость активов по иску будет установлена после проведения оценки.

Состав суда был определен в марте 2020 года. Местом рассмотрения дела станет Париж. Интересы Укрэнерго в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.

Статус. Арбитражный суд в Париже 16 июля 2020 начал рассматривать дело о незаконном захвате Россией инфраструктурных объектов Укрэнерго в оккупированном Крыму.

Аналогичные иски против России уже подали в арбитражный суд: ПриватБанк – на сумму свыше $1 млрд, Ощадбанк – $1,1 млрд плюс проценты (решение в пользу банка), Укрнафта – арбитраж присудил РФ выплатить компании $44,45 млн компенсации, ДТЭК Рината Ахметова.

Для нас победы в международных арбитражах не портятся со временем и могут быть взысканы деньгами или имуществом (России). А вот для ответчика проигрыш в арбитраже – это не только денежные потери, но и пятна на репутации, – Лана Зеркаль

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД: ЗА КРЫМ, ДОНБАСС И СБИТЫЙ БОИНГ

В производстве Европейского суда находятся четыре дела Украины против России, сказала LIGA.net замглавы секретариата уполномоченного в делах ЕСПЧ Маргарита Сокоренко. Они касаются нарушений прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму, прав украинских политических узников, а также факта похищения детей-сирот террористами "ДНР" и "ЛНР", – их незаконно вывезли в Россию в начале войны.

Отдельно в ЕСПЧ находится около 100 индивидуальных исков от граждан по событиям на Донбассе.

Минюст запустил в этом году спецпроект LAWFARE о юридическом противостоянии с Российской Федерацией

В этом году на фронте ЕСПЧ произошло важное событие. В начале декабря суд объединил иск Нидерландов к России за сбитый Boeing с иском Украины – по Донбассу. Новое название дела: Ukraine and the Netherlands v. Russia nos. 43800/14, 8019/16 and 28525/20.

"Теперь у нас не просто дело Украина против России (по восточной Украине), а Украина и Нидерланды против России", – написал Лищина в своем Facebook.

По словам Лищины, в этом есть плюсы и минусы для Украины, но плюсов – больше. Во-первых, у Нидерландов есть материалы по делу MH17, которые Украине "в свое время не дали", ссылаясь на тайну следствия. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст.

Из минусов – это может затянуть рассмотрение дела, потому что голландская сторона еще даже не прошла коммуникацию с РФ.

"Но с учетом общей неторопливости ЕСПЧ при рассмотрении таких дел (напомню, Кипр против Турции от заявления до решения по справедливой сатисфакции ЕСПЧ рассматривал 40 лет), такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском", – считает Лищина.

"Благодаря искам в ЕСПЧ мы фиксируем нарушения и ответственность РФ за то, что происходит на оккупированных территориях", – говорит Сокоренко.

В зависимости от того, какие нарушения признает ЕСПЧ, Украина поднимет вопрос о компенсациях. Пока ни одно из дел не вышло на рассмотрение по сути. "Такие процессы – это очень сложно и долго. Не факт, что это будет 40 лет, как у Турции и Кипра, – тогда был первый такой кейс, суд только учился рассматривать. Но военные действия – это специфическая категория дел", – отметила она.

Отдельным кейсом крушение Boeing в небе над Донбассом рассматривает Окружной суд в Гааге. Прокуроры Нидерландов представляют позицию, факты и доказательства, сформированные общей следственной группой Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. На каждом заседании в суде приводят все больше и больше доказательств причастности РФ к этому преступлению.

Как выяснилось с марта, у США есть снимки пуска российской ракеты по гражданскому самолету, "Бук" на Донбассе видели несколько свидетелей, а следствие нашло хозяина трала, который перевозил "Бук"; в телах погибших в Боинге – осколки ракеты 9M38M1 в форме бабочки. РФ пытается обмануть следствие, подсовывая фальшивые документы, но прокуроры успешно отбрасывают фейки Кремля.

