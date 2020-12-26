Новый штамм COVID-19: откуда он появился и что несет человечеству 4 26.12.2020, 12:55

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Медики поделились самой полной информацией на данный момент.

Новый вариант вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, считают виновником усиленного распространения болезни в некоторых частях Великобритании. Правительство ввело в ряде регионов, включая Лондон, новые, более строгие карантинные ограничения, известные как уровень 4, пишет nv.ua.

Премьер-министр Борис Джонсон и его главные научные советники заявили, что новый штамм может увеличить передачу COVID-19 на целых 70% и увеличить индекс репродукции вируса на 0,4. Каково же значение этого открытия?

Что мы знаем об этом новом варианте?

О новом британском штамме, известном как VUI — 202012/01 или линия B.1.1.7, 14 декабря впервые заявил Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения страны. Впоследствии это было подтверждено министерством здравоохранения Англии и британским консорциумом по секвенированию COVID-19. При скрининге уже существующих баз данных по SARS-CoV-2 удалось узнать, что первый образец был взят в графстве Кент 20 сентября.

Этот вариант несет 14 определяющих мутаций, в том числе семь в шиповом белке, том самом, который опосредует проникновение вируса в клетки человека. Это относительно большое количество изменений по сравнению со многими штаммами, циркулирующими по миру.

На сегодняшний день генетические профили — или геномы — этого варианта в значительной степени секвенированы и распространены из Великобритании, но в них вошло и несколько случаев из Дании и два — в Австралии. Также были сообщения о случае в Нидерландах. Все эти страны прилагают очень большие усилия по секвенированию генома, и вполне возможно, что эти наблюдения не отражают истинное распространение этого варианта вируса, который мог существовать незамеченным в другом месте. Мы узнаем больше по мере того, как будет генерироваться и распространяться больше геномов.

Мутации — естественная часть эволюции вируса

Благодаря обмену данными, геномному надзору и результатам тестов на COVID-19 в Великобритании, мы узнали, что этот вариант теперь начинает доминировать над существующими версиями вируса и что он может быть ответственным за увеличение доли случаев в отдельных частях страны, особенно в регионах, где также быстро растет число случаев заболевания.

В этих случаях всегда очень трудно определить причину и следствие. Например, определенные мутации могут чаще встречаться в связи с увеличением частоты несущих их вирусных линий только потому, что они встречаются в регионе с высокой степенью передачи вируса, вызванной, например, человеческой деятельностью или выбором применяемых мер.

Хотя такая вероятность все же существует, наблюдений за этим штаммом достаточно, чтобы осторожно определять его характеристики, наблюдать за ним и принимать меры по ограничению распространения.

Он опаснее?

Крис Уитти, главный врач Англии, четко заявил, что на сегодняшний день нет доказательств того, что этот вариант влияет на тяжесть заболевания, будь то с точки зрения смертности или тяжести случаев COVID-19 для инфицированных. Работа над подтверждением этого ведется.

Как происходят вирусные мутации?

Мутации — естественная часть эволюции вируса. В случае SARS-CoV-2 эти мутации могут возникать из-за случайных ошибок во время репликации вируса, индуцироваться антивирусными белками у инфицированных людей или в результате генетической перетасовки, известной как рекомбинация. Хотя в настоящее время у SARS-CoV-2 признаков рекомбинации не обнаружено.

Ожидается, что большинство вирусных мутаций не окажут никакого воздействия. Например, когда мы оценили замену отдельных мутаций в более чем 50 тыс. геномов, возникших в результате первой волны пандемии, мы не обнаружили ни одной, которая существенно изменила бы приспособленность вируса — его способность выживать и воспроизводиться.

Однако время от времени мутация или в данном случае конкретная комбинация мутаций может оказаться удачной и дать вирусу новые преимущества. Затем частота вирусов, несущих эти комбинации мутаций, может увеличиваться в результате естественного отбора, если для этого будет пригодная эпидемиологическая среда.

Откуда появился этот вариант?

Сейчас мы не знаем. На сегодняшний день ученые не идентифицировали никаких близкородственных вирусов, подтверждающих теорию о том, что этот вариант был завезен из-за границы. Наблюдаемые паттерны мутаций говорят, скорее, о длительном периоде адаптивной эволюции, скорее всего, в Великобритании, если судить по текущим данным.

Подобные паттерны мутаций наблюдались в эволюции SARS-CoV-2 у хронически инфицированных пациентов с более слабой иммунной системой. Текущая гипотеза состоит в том, что такой сценарий хронической инфекции у одного пациента, возможно, сыграл роль в происхождении этого варианта. Это продолжат исследовать.

Сколько вариаций SARS-CoV-2 мы нашли?

Существует много тысяч линий передачи SARS-CoV-2, которые в среднем отличаются лишь небольшим количеством определяющих мутаций. SARS-CoV-2, в настоящее время циркулирующий в мире, все еще имеет небольшое геномное разнообразие. Однако тонкости мутаций, передаваемых в разных линиях, могут быть очень полезны для реконструкции моделей передачи.

К примеру, работа на ранней стадии пандемии использовала присвоение родословных, чтобы идентифицировать по крайней мере тысячу занесений SARS-CoV-2 в Великобританию.

Чем отличается этот?

Важно отметить, что многие мутации, определяющие британский вариант, наблюдались у SARS-CoV-2 и раньше, а иногда и на довольно ранней стадии пандемии.

Тем не менее, британский штамм или линия определяется необычным количеством и комбинацией мутаций. Одна из этих мутаций, N501Y, как было известно ранее, увеличивает связывание вируса с рецепторами в наших клетках. N501Y был впервые секвенирован в Бразилии в апреле 2020 года и в настоящее время связан с вариантом SARS-CoV-2, который также чаще встречается в Южной Африке — независимая линия от B.1.1.7, которая также вызывает беспокойство.

Конкретные делеции, идентифицированные в шиповом белке B.1.1.7, появляются во многих других линиях вируса с возрастающей частотой и также наблюдаются при хронических инфекциях, где они могут влиять на антигенность — распознавание иммунными антителами. Эти делеции также могут быть связаны с другими мутациями в области связывания шипового белка коронавируса, включая те, которые наблюдаются среди инфицированных норок на фермах, и мутации, которые влияют на способность вируса ускользать от человеческой иммунной системы. B.1.1.7 также содержит усеченный ген ORF8 с делециями в этой области, ранее ассоциировавшимися с уменьшением тяжести заболевания.

Функциональное влияние этих мутаций и делеций, особенно в комбинации, указанной в B.1.1.7, еще предстоит определить. Большое количество мутаций и недавний рост распространенности этого конкретного варианта, вместе с биологической значимостью некоторых из кандидатов на мутации, подчеркивают необходимость углубленного изучения.

Что это значит для вакцины?

На данный момент мы не знаем. Вакцины стимулируют широкий ответ антител на весь шиповый белок, поэтому ожидается, что их эффективность не будет существенно снижена мутациями. И это уже тестируется.

Однако появляется все больше доказательств того, что другие виды сезонных коронавирусов демонстрируют некоторую способность избегать иммунитета в течение более длительных периодов времени.

Поэтому вполне вероятно, что может наступить момент, когда потребуется обновить вакцины против COVID-19, как мы делаем это для гриппа, в соответствии с циркулирующими вариантами. Еще слишком рано говорить, произойдет ли это, но обширное секвенирование генома, обмен данными и стандартизованная отчетность о штаммах крайне важны, чтобы сообщить нам об этом.

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