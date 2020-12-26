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Экс-боец «Алмаза» назвал неизвестные подробности убийства Тарайковского

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  • 26.12.2020, 12:59
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Экс-боец «Алмаза» назвал неизвестные подробности убийства Тарайковского

Правосудие настигнет всех.

Экс-боец «Алмаза» Игорь Макар, который занимается расследованием убийства Александра Тарайковского в эфире канала «Белсат» рассказал некоторые подробности этого дела

«Никита Коровин стоял за вторым сотрудником «Алмаза», который также находился с оружием Сайга-12К. И когда он увидел идущего Александра Тарайковского — занял походящую для выстрела позицию. Прицелился 2-3 секунды, а затем выстрелил с расстояния в 10 метров».

Напомним, что предварительное расследование «Белорусского Народного Трибунала» установило, что к убийству причастны Никита Коровин и Игорь Чемякин.

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