Названы пять главных последствий для здоровья у перенесших коронавирус

Названы пять главных последствий для здоровья у перенесших коронавирус3
- 26.12.2020, 13:32
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Остаточные явления похожи практически у всех пациентов.
Изучение коронавируса медиками продолжается до сих пор. Установлено, что люди, которые перенесли вирус, нередко сталкиваются с одними и теми же последствиями. Они могут затрагивать, как психику человека, так и различные системы организма, пишет cursorinfo.co.il.
Специалисты британского Национального института здоровья и клинического совершенствования установили пять главных последствий перенесенного коронавируса.
Они выглядят так:
нарушенное пищеварение, сопровождающееся диарее, анорексией и болями в животе;
нарушенный сон и ухудшение памяти, снижение умственных функций и способностей к умственному труду;
проблемы с психическим здоровьем, сопровождающиеся депрессией и паническими атаками;
нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, при этом нередко встречаются изменения сердечного ритма;
кожные заболевания.