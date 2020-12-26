Названы пять главных последствий для здоровья у перенесших коронавирус 3 26.12.2020, 13:32

3,704

Остаточные явления похожи практически у всех пациентов.

Изучение коронавируса медиками продолжается до сих пор. Установлено, что люди, которые перенесли вирус, нередко сталкиваются с одними и теми же последствиями. Они могут затрагивать, как психику человека, так и различные системы организма, пишет cursorinfo.co.il.

Специалисты британского Национального института здоровья и клинического совершенствования установили пять главных последствий перенесенного коронавируса.

Они выглядят так:

нарушенное пищеварение, сопровождающееся диарее, анорексией и болями в животе;

нарушенный сон и ухудшение памяти, снижение умственных функций и способностей к умственному труду;

проблемы с психическим здоровьем, сопровождающиеся депрессией и паническими атаками;

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, при этом нередко встречаются изменения сердечного ритма;

кожные заболевания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».