«Как в глаза людям смотреть?»: идеолог минского колледжа уволился в знак протеста 26.12.2020, 13:50

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Фото: tut.by

Педагог рассказал о настроениях сотрудников системы образования.

Павел Захаревский 20 лет проработал в образовании. Последние три года был заместителем директора по воспитательной работе и выполнял функции идеолога в Белорусском государственном медицинском колледже. Но после августа мужчина не смог больше ходить на некогда любимую работу — и уволился.

Портал tut.by поговорил с педагогом о том, что заставило его уйти из системы, которой был предан столько лет.

Павел говорит, что распоряжений, не относящихся к учебному процессу, старался подчиненным не навязывать. А вот самому избегать выполнения спущенных сверху заданий, с которыми не согласен, удавалось не всегда. Обстановка накалилась до и — особенно — после выборов. Когда понял, что больше не может терпеть, — ушел.

«Наш план — 600 подписей, понятно за кого»

Сотрудники Минского медколледжа в избирательной комиссии на президентских выборах участвовать не должны были: участковую избирательную комиссию формировали другие люди, а колледж лишь предоставлял площади — на его территории по плану должны были располагаться четыре избирательных участка.

Павел говорит, что такому обстоятельству он и коллеги были рады: по его словам, никто из его окружения не хотел «рисовать нужные цифры» для комиссий. Но, как оказалось, остаться в стороне от выборов не получится.

— В мае вызвали в администрацию района и сказали, что надо сформировать инициативные группы. Потом нужно было обеспечить сбор подписей и участие в пикетах, «понятно за кого». Наш план — 600 подписей. Я сказал, что вокруг коронавирус и ходить по домам собирать подписи опасно. Мне намекнули, что «есть другие варианты». Я пришел к директору колледжа и сказал, что если они об этом, то подделыванием подписей заниматься не буду.

В июле в колледж сверху «прилетело» новое задание: найти сотрудников, которые негласно будут дежурить у учебного заведения, смотреть, чтобы никто не собирался, ничего не записывал и не фотографировал возле участка.

— Я сказал, что это лето и дергать сотрудников в нерабочее время неправильно. И вообще это ненормально, чтобы педагоги выполняли такую работу — занимались «стукачеством». Меня не уволили прямо в тот момент, думаю, только потому, что на носу была вступительная кампания, а я — заместитель председателя приемной комиссии. Да и во время выборов каждый человек на счету.

И снова задание сверху — обеспечить явку

— Во время досрочного голосования на участках в нашем колледже возникли, как посчитали в администрации района, «проблемы»: очень активно проявляли себя независимые наблюдатели. Нас спросили: почему сотрудники колледжа не помогают избирательной комиссии наводить порядок на участке? После этого замечания с семи утра и до конца дня наши сотрудники вынуждены были находиться на участках, чтобы выполнять просьбы председателя комиссии.

В конце августа начались провластные митинги. И снова задание сверху — «обеспечить явку».

— От колледжа требовали когда 10, когда 30 человек. А где взять желающих, когда такие настроения после событий августа? Брал пару человек и шел сам — а кто, если не идеолог-то?

А в октябре, рассказывает Павел, всех стали готовить к супермитингу, который потом отменили.

— Нас снова вызывали в администрацию и проводили беседы. Пришлось выслушать то, что сейчас слышишь, если включишь БТ: рассказывали, что все эти избитые и убитые во время протестов — это все фейки. Но мои учащиеся работают медицинскими сестрами, фельдшерами на скорой помощи — и сами, своими глазами видели, что происходило.

От медколледжа, по словам Павла, на митинг было необходимо командировать 350 человек.

— Я сказал, что это задача невыполнима: у нас в колледже 1900 учащихся и сотрудников — и из них, может, человек 20 только согласятся. А никого принуждать я не буду. Как после этого в глаза людям смотреть? И я окончательно понял, что больше не хочу принимать участие в исполнении приказов и поручений, которые противоречат не только законам, но и здравому смыслу.

13 ноября Павел подал заявление об увольнении по соглашению сторон, 8 декабря был уволен.

Педагог признается, что решиться на такой шаг было непросто: он очень любит свою работу и при других обстоятельствах ни за что бы не оставил ее.

— Уверен, что в образовании очень много отличных людей, которые делают свою работу качественно и искренне болеют за свое дело. Но то, что им в последнее время навязывает система, убивает в них профессионалов, убивает в них педагогов. И это очень печально.

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