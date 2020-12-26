Пограничная служба Украины жестко ответила Лукашенко 12 26.12.2020, 14:59

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Узурпатору напомнили о массовой контрабанде белорусских сигарет.

С начала года на границе Украины и Беларуси было выявлено 48 единиц оружия, 10 из которых везли из Беларуси. Об этом заявил «Украинской правде» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается из Украины, однако ни разу подтверждения Украине не предоставлялись. Так, 25 декабря Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины якобы завозятся «тонны оружия».

— Как и в предыдущие разы, так и в этот раз, никакой информации от смежной стороны Государственная пограничная служба Украины по линии погранично-представительского аппарата не получала, — сказал Демченко. — В то же время, как уже информировала ГПСУ, количество оружия, обнаруженного на границе с РБ, весьма незначительно. С начала года это 48 единиц, большинство из которых — пневматическое, охотничье или холодное, и почти 10 из них везли из Беларуси.

Пресс-секретарь погранслужбы предположил, что «может, в смежной стране «тоннами оружия» считают отдельные виды изделий и оборудования, поставляемых из Украины в рамках контрактов между белорусскими и украинскими учреждениями, например, для авиационной отрасли, и пересекающие границу?»

В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что украинская сторона неоднократно обращала внимание белорусских коллег на систематические попытки перемещения из Беларуси крупных партий контрабандных сигарет через пункты пропуска.

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