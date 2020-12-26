В Австрии начал действовать третий в этом году локдаун 1 26.12.2020, 19:04

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На ближайшие три недели в стране снова закрыли большинство магазинов.

В Австрии в субботу, 26 декабря, в условиях пандемии COVID-19 начался уже третий локдаун после ослабления на Рождество.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

На ближайшие три недели в стране снова закрыли большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары ежедневного спроса. Также останутся открытыми аптеки, банки и велосипедные мастерские, а парикмахерские закроют.

Жители смогут покидать свои дома круглосуточно, но лишь по уважительным причинам. Среди них, в частности, занятия спортом или прогулки. Также жители страны должны существенно ограничить свои социальные контакты.

Между тем остальные магазины и учреждения культуры откроются уже 18 января, и в них смогут попасть только те люди, которые пройдут тестирование на коронавирус и получат отрицательный результат. "Я считаю, что тесты в ближайшие месяцы будут совершенно нормальными явлениями, как чистка зубов каждый день", - заявил канцлер Австрии Себастиан Курц и добавил, что ожидает третьей волны заражений коронавирусом по всей Европе в начале 2021 года. По его мнению, жители страны частично "смогут вернуться к нормальному состоянию летом".

При этом на время локдауна в стране будут работать многочисленные горнолыжные курорты. Впрочем, там смогут отдохнуть только местные жители из-за строгих правил карантина.

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