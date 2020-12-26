В Instagram удалили аккаунты Солодухи и Василевич
- 26.12.2020, 19:48
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Ранее был удалена страница ОНТ.
Антон Солодуха, старший сын белорусского певца, подтвердил в разговоре с tut.by, что удаление страницы его отца в Instagram произошло не по его желанию, а по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.
В это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь 2018» и так называемого депутата, автора скандального закона о гражданстве Марии Василевич.
Напомним, до этого был удален Instagram-аккаунт телеканала ОНТ.