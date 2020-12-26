В Instagram удалили аккаунты Солодухи и Василевич 26.12.2020, 19:48

7,106

Ранее был удалена страница ОНТ.

Антон Солодуха, старший сын белорусского певца, подтвердил в разговоре с tut.by, что удаление страницы его отца в Instagram произошло не по его желанию, а по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.

В это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь 2018» и так называемого депутата, автора скандального закона о гражданстве Марии Василевич.

Напомним, до этого был удален Instagram-аккаунт телеканала ОНТ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».