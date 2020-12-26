«Мы выйдем на центральные улицы наших городов» 1 26.12.2020, 20:20

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Эволюция протеста идет и не остановится.

Telegram-канал «Баста!» Опубликовал мнение своего читателя о протестах в Беларуси.

- С августа по всей стране катится волна недовольства итогами выборов президента РБ и действиями силовых структур. Белорусы вышли на улицы городов и увидели, как нас много, убедились, что мы большинство, что у нас общая цель.

Мы начали по-настоящему ощущать себя гражданами и показывать это. Все происходящие события назову так: революция сознания, формирование гражданского общества и нации. Мы начали учиться совершенно новым вещам, ведь мы совсем не опытные революционеры.

Сейчас есть такое ощущение, что все притихло или захлебнулось. Вовсе нет. Полным ходом идет работа над созданием независимого народного государства от режима. Я про формирование общественных инициатив, их обсуждение, воплощение в жизнь. В обществе присутствуют многие аспекты демократии, понятие того, что мы и есть власть. Также чувствуются очень сильные запросы к самоуправлению — познавать, что такое управление страной в целом.

Можно делать вывод: настоящие протесты еще не начинались, как бы это дико не звучало, но это так. К весне мы придем закаленные сутками, штрафами, насилием и прочим безобразием. Мы выйдем на центральные улицы наших городов организованные, с большей настойчивостью, без мыслей о том, что нужно притормозить. Протест станет очень качественным и грамотным. Действия слаженные и взвешенные. Эволюция протеста идет и не остановится. Мы очень хорошо понимаем: все, кроме победы — это сделка с дьяволом.

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