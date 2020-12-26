Виталий Гурков: Надеюсь, что светлая сторона победит 26.12.2020, 21:10

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Виталий Гурков

Народный чемпион прокомментировал свое обращение к силовикам.

Белорусский кикбоксер, многократный чемпион мира и вокалист панк-группы BRUTTO Виталий Гурков стал одним из самых активных спортсменов, выступающих против режима Александра Лукашенко.

Несколько недель назад Гурков записал видеообращение к силовикам, призывая поддержать призыв к новым президентским выборам. Он критиковал тех спортсменов, которые выступили в поддержку Лукашенко после санкций Международного олимпийского комитета. Виталий Гурков рассказал "Настоящему времени", как появилась идея обратиться с видеообращением.

— Идея обращения, в общем-то, родилась среди спортсменов-единоборцев, которые знают лично многих бывших спортсменов, а ныне силовиков – ребят, которые работают в силовых структурах. И обращение было очень эмоциональное, из глубины души, потому что ребята, которые были в спорте и сейчас выполняют преступные приказы, навряд ли они представляли себе службу такого рода, потому что все-таки человек, который прошел через спортивный зал, спорт и знает, что такое спортивная дружба, достоинство и честь, наверное, ему сложно, где-то внутри него борются две силы. Я надеюсь, что светлая сторона победит.

— Последовала ли какая-то реакция? Кто-то из силовиков к этому обращению приобщился?

— Насколько мне известно, это письмо сейчас достаточно активно подписывается, его темп в разы выше даже спортивного письма за новые выборы и чтобы остановили насилие.

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