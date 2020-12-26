Первую прививку от COVID-19 в Германии получила 101-летняя женщина 1 26.12.2020, 21:19

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Германия начала вакцинацию от коронавируса.

Германия стала второй страной Евросоюза, в которой уже началась вакцинация от COVID-19 за день до официального старта получения прививок.

Об этом информирует «Новое время» со ссылкой на Bild.

Вакцинация стартовала в городе Хальберштадт в доме престарелых.

Первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech ввели одной из его жительниц — 101-летней Эдит Квойцалли. Кроме этого, вакцинировали и других жителей учреждения и персонал.

По словам свидетелей, женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась. Администратор дома престарелых Тобиас Крюгер рассказал, что раньше власти округа поинтересовалось у него: готово ли учреждение к вакцинации. "Каждый день ожидания — это еще один день промедления", — подчеркнул он.

Официально кампания вакцинации в Германии начнется в воскресенье, 27 декабря, в 7:00 по местному времени. Первыми вакцинируют людей в возрасте 80 лет и старше.

Для прививки в Германии будут работать 442 центра.

По состоянию на 26 декабря в Германии обнаружили более 1,6 млн случаев COVID-19, более чем 1,2 млн человек выздоровели, 30 016 — умерли. Германия занимает пятое место в мире среди стран Европы по количеству выявленных заражений коронавирусом.

Первой страной ЕС, которая начала вакцинацию от COVID-19, стала Венгрия.

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