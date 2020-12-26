Плейлист белорусского протеста: лучшие хиты революционного года 26.12.2020, 22:16

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Фото: «Белсат»

Слушай и проживай 2020-й заново.

2020 год был насыщен событиями в Беларуси, и это отразилось в творчестве музыкантов. «Белсат» сделал подборку треков и клипов, из которой можно заново пережить события этого года.

Петля Пристрастия «Норма»

«Повсюду камеры висят, за это граждане сидят».

Еще весной группа записала антиутопию о тоталитарном обществе.

А 22 ноября, во время районных маршей, лидер группы Илья Черепко-Самохвалов был задержан. Только 26 ноября Илью нашли в СИЗО Барановичей.

7 декабря он вышел на свободу.

Naka при участии Dzieciuki, «Разбітае сэрца пацана», «Петля Пристрастия» и Rostany «Вам»

«Толькі сумленне прадаць не маглі, вам не зразумець гэта, людзі без сумлення» /«Только совесть продать не могли, вам не понять этого, люди без совести».

Эти строки были написаны еще в 2010 году, но опубликованы только через десять лет. Песня на стихи Владимира Некляева о моральном выборе, где автор обращается к людям в погонах.

Владимир Некляев баллотировался в президенты на выборах 2010 года и был сильно избит неизвестными до сих пор лицами.

Макс Корж «Её виной»

«Шума навели на весь мир». Это цитата-отсылка к посту Макса Коржа в социальных сетях от 12 августа. «Пацаны. На сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ (я говорю только о сегодняшнем дне). Вы указали, что можете дать отпор. Навели шума на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед… », – написал в своем instagram певец.

Но после отрицательной реакции на свой пост несколько раз вносил правки в текст.

А позже выпустил клип «Её виной», где есть отсылки к протестам в Беларуси.

Каста «Выходи гулять»

«Ничего не надо брать, просто выходи гулять.

Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку.

Ничего не надо брать, просто выходи гулять».

Трек вышел летом 2019 года и был посвящен событиям на «Болотной площади». Тогда съемки клипа отложили, так как не было хороших идей для сценария. А белорусские события 2020 года подсказали.

К тому же у одного из участников группы жена – из Беларуси.

Tor Band «Мы не «народец»

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!».

Песня рок-группы из Рогачева – это ответ Лукашенко на слова, которые он говорил о народе. Сам клип состоит из видеозаписей белорусов, которые присылали свои видео группе. Клип явно понравился людям, у него более 1 600 000 просмотров на Youtube.

«Разбуры муры»/«Стены рухнут»

«Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды – то бяры!»

/ «То стены рухнут, рухнут, рухнут

И свободно мы вздохнём!»

Песня имеет долгую историю.

В 1968 году каталонский певец Льюис Льяк писал песню «L’Estaca» как ответ на диктатуру Франко.

В 1978 году ее перевел польский бард Яцек Качмарский, и под названием «Mury» («Муры») она стала гимном движения «Солидарность».

Есть также русская версия, написанная в 2012 году московской группой «Аркадий Коц».

Белорусский вариант, созданный музыкантом Дмитрием Войтюшкевичем и поэтом Андреем Ходановичем, впервые исполнялся на площади Независимости во время декабрьских протестов после президентских выборов 2010 года.

Цой «Перемен»

Песня с самого начала стала символом белорусского протеста.

30 августа власти запретили митинг Светланы Тихановской и организовали на его месте «правильный» концерт. Два диджея, Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые вели это мероприятие, вдруг включили «Перемен». Диджеев задержали и отправили на Окрестина, а люди сразу же организовали для них массовый сбор средств. Позже ребята выехали за границу, а в Минске появилась площадь Перемен с посвященным Владу и Кириллу муралом.

Анна Шаркунова «Песня счастливых людей»

«Сегодня я выпускаю одну из самых важных песен в моей жизни. Самую хорошую и честную песню, которую мы когда-либо писали», – так рассказала Анна в подводке. Вместе с Шаркуновой в песне участвует множество представителей белорусской интеллигенции.

8soten feat. kassia «Голоса»

Музыканты из Бреста записали трогательную песню, а в клипе использовали видео с протестов.

Nemiga «Самый большой цветок»

«Посвящается погибшим и пострадавшим на мирных акциях в Беларуси. Тысячи заключенных по-прежнему находятся в СИЗО и тюрьмах. Десятки людей по-прежнему считаются пропавшими… Жыве Беларусь!».

Виталий Артист / БЕЗ БИЛЕТА. «Созвездие»

«Посвящается мирному созвездию, рожденному в Беларуси.

А также всем, кто не пережил 2020 год», – пишут музыканты.

Также послушайте песню: «Теперь это мы»

«Слышишь палят барабаны – это гроза у тех, кто молчал в стороне открылись глаза».

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