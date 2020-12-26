Словакия также досрочно начала вакцинацию против коронавируса 26.12.2020, 22:47

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Первая прививка сделана известному инфекционисту.

Вакцинация против коронавируса началась в Словакии в субботу вечером, первая прививка сделана известному в республике инфекционисту, профессору Владимиру Крчмеры в больнице города Нитра на западе страны, трансляция велась сетевым телеканалом братиславской газеты Pravda, сообщает РИА «Новости».

Первые 9750 доз вакцины, произведенной компаниями Pfizer и Biontech, были получены больницей города Нитра в середине дня в субботу. А вечером того же дня, согласно плану минздрава, началась вакцинация медиков, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом людьми. Первая прививка была символически сделана Крчмеры. После него пришел черед медиков местной больницы.

Отметим, что плановая вакцинация в ЕС начнется уже завтра, но досрочно прививки начали делать в Венгрии и Германии. Теперь к ним присоединилась Словакия.

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