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Белорусы протестуют даже в праздники

  • 26.12.2020, 22:55
  • 1,998
Белорусы протестуют даже в праздники

Вся страна 140 дней подряд борется за свободу.

Сегодня — 140-й день непрерывных протестов в Беларуси. Отметим, что сегодня днем в стране прошел целый ряд акций протеста, хотя никаких анонсов в Telegram-каналах не было. Стоит также обратить внимание на то, что протесты продолжаются даже в праздничный период.

Протестный марафон продолжился вечером. На акции вышел не только Минск, но и регионы.

Независимые Telegram-каналы зафиксировали лучшие моменты 140-го дня белорусской революции.

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