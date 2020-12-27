Отработанный материал 4 27.12.2020, 8:59

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Фото: ТАСС

Своими конвульсиями Лукашенко лишний раз себя обнуляет.

25 декабря Лукашенко, в ходе своего визита в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска сделал кране украинофобское заявление. Комментируя задержание «террористической группы» Николая Автуховича, он отметил, что данная группа якобы везла оружие через Украину «тоннами», пишет известный украинский блогер Злой одессит.

Стоит отметить, что с августа этого года Александр Лукашенко неоднократно отмечался весьма абсурдными заявлениями, в которых Украине уделялось не последнее, а одно из ведущих мест. Тут стоит вспомнить и про «причастность Украины к белорусским протестам», и про «угрозу» от неких украинских радикалов «стабильности в РБ», а теперь уже Лукашенко называет Украину чуть ли не транзитной страной для неконтролируемых поставок оружия через границу.

При этом Лукашенко перечит самому же себе, ведь украино-белорусская граница закрыта с 31 октября, согласно решению Минска. А потому, какие тонны оружия из Украины?

Стоит отметить, что на заявление Александра Лукашенко довольно оперативно отреагировал МИД Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, отметил, что слова Лукашенко не соответствуют действительности, а четко вписываются в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

От себя дополню, что эта политика запугивания один в один идентична той, которую в свое время в отношении Украины масштабно проводила в своем информационном пространстве Россия, рисуя из украинцев террористическое общество наподобие ИГИЛ, представляющее угрозу соседям.

Затем заявление Александра Лукашенко о якобы «тоннах оружия» опроверг спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметивший, что Беларусь пытается манипулировать темой контрабанды оружия из Украины, хотя никаких фактических подтверждений этому нет.

Но все же, что заставило Александра Лукашенко, лихорадочно держащегося за власть и заигрывающего со своим потенциальным палачом – Россией, настолько агрессировать в сторону Украины?

Дело в том, что в Кремле,придерживающем Лукашенко как отработанный материал, намерены провести смену власти в Беларуси.

Спецслужбам Беларуси прекрасно известны основные нарративы российской пропаганды, которые используются против стран Запада и Украины, а потому и не удивительно, что Лукашенко им вторит.

Вот только трясущийся за власть диктатор не понимает, что в Москве на его счет уже давно все решено и своими конвульсиями он лишний раз себя обнуляет как политическую фигуру и никак иначе.

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