Москва перекрывает «краник» узурпатору 1 27.12.2020, 9:10

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Уступок по нефти и газу не будет.

Белорусский посол в России Владимир Семашко констатировал, что «на носу» 2021 год, а Беларусь до сих пор не заключила договор на поставки газа.

«1 января уже на носу, у нас должен быть контракт, цена и так далее. Другое дело – на каком уровне договоримся… До конца года мы должны подписать некий документ, у нас такое правило», – заявил Семашко.

Не согласованы и два важных вопроса по российской нефти: компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by отметил:

«По всем экономическим показателям год для белорусской экономики выходит неудачным. Лишь немногие предприятия поддерживают свой уровень производства, показатели большинства предприятий под влиянием коронакризиса, внутреннего политического и экономического кризисов идут вниз».

Чего он ожидает от переговоров по поставкам энергоресурсов?

«По газу переговоры, видимо, будут традиционно продолжаться до боя курантов или почти так. Думаю, Россия не согласится на цену меньше действующей – 127 долларов за тысячу кубометром газа. Москва захочет ее сохранить и на 2021 год», – полагает Желиба.

Что касается переговорам по нефти, то по мнению экономиста, они могут выйти на уровень Путина и Лукашенко.

Правда, на переговоры может сильно повлиять политика.

«Не думаю, что Беларуси следует ожидать какой-то помощи или уступок со стороны Москвы. Мы не знаем точно, каким было содержание переговоров в Сочи, но звучат догадки, что Путин попросил провести конституционную реформу. И, похоже, Лукашенко договоренности не соблюдает. Поэтому ничего хорошего от Москвы я не жду», – отметил Желиба.

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