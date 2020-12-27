Врачи рассказали, какие новогодние традиции нужно пересмотреть из-за коронавируса 27.12.2020, 9:31

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Любителям фильма «С легким паром» стоит задуматься.

Бокал шампанского, праздничный стол, предновогодняя баня… Все эти традиции хорошо известны белорусам. Но все ли они безопасны в год пандемии? Врачи рассказали tut.by, какие ритуалы празднования следует скорректировать, чтобы не навредить своему здоровью во все еще неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Накануне рождественских и новогодних праздников ВОЗ напомнила: передача COVID-19 в Европейском регионе остается интенсивной, существует риск дальнейшего распространения инфекции в первые недели и месяцы 2021 года. В организации говорят, что от решения каждого отдельного человека и семьи зависит то, как дальше будет распространяться коронавирус.

Ходить в баню

Баня — хорошая предновогодняя традиция. Есть несколько но: во-первых, если это общественное место, то появляется риск заболеть коронавирусом, во-вторых, баня противопоказана тем, кто только перенес коронавирус и еще не восстановился.

Врач-терапевт медицинского центра «Кравира» Артем Кошкин рассказал, что перегревания в раннем восстановительном периоде после перенесенной COVID-инфекции могут привести к ухудшению состояния и, возможно, возобновлению некоторых симптомов заболевания.

— Ведь воздействие чрезвычайно высоких (как и низких) температур — это стресс для организма, тем более для ослабленного организма. Особенно актуален совет повременить с банями и саунами для людей с сопутствующей хронической патологией, у которых высока вероятность ее декомпенсации в этот период. Поход в баню следует отложить до полного восстановления и нормализации общего состояния после болезни.

Недопустимо сочетание бани и алкоголя, и это актуально не только во время пандемии, напоминает кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед» Людмила Бутер.

— Несомненный вред организму наносит употребление спиртного в бане. Само по себе употребление алкоголя ведет к обезвоживанию, повышению агрегации (слипания) тромбоцитов и сгущению крови. В бане организм также теряет большое количество жидкости в результате потоотделения. В состоянии опьянения снижается рецепторная чувствительность к температуре, критичность к происходящему, что приводит к перенагреванию и риску возникновения серьезных последствий для сердечно-сосудистой системы.

Устраивать предновогодний шоппинг (в том числе и за продуктами)

Медики по-прежнему призывают избегать нахождения в местах массового скопления людей. А значит, традицию ходить по магазинам, чтобы выбрать подарки, лучше в этом году заменить доставкой. Этого совета следует придерживаться и при закупке продуктов к новогоднему столу: желательно воздержаться от походов в магазин в часы пик, многие продукты можно закупить заранее и оставить храниться в холодильнике.

— Исследования показывают роль избыточного веса в утяжелении течения коронавирусной инфекции, поэтому важно не набрать лишний вес в период рождественских и новогодних праздников, — говорит врач-эндокринолог, диетолог Ольга Авчинникова. — Старайтесь в это время включать в свой рацион разнообразные и полезные продукты: рыбу, нежирное мясо, морепродукты, овощи и фрукты. При этом важно не переедать.

Навещать родственников и собираться за одним столом

Человек может быть бессимптомным носителем коронавируса, поэтому медики настоятельно рекомендуют перевести все общение в онлайн или телефонный формат. Если это невозможно, ВОЗ советует даже при визитах в дом родственников носить маски и не забывать про мытье рук и физическое дистанцирование. Кроме этого надо помнить, что некоторым людям может быть неловко попросить близких физически держаться от них подальше. Поэтому перед походом в гости следует несколько раз подумать, насколько личное присутствие оправдано.

Если праздник проходит в помещении, то еще один важный фактор защиты — обеспечение хорошей вентиляции для снижения риска заражения.

Пить шампанское под бой курантов

— Традиция встречать Новый год звоном бокалов с шампанским имеет многолетнюю историю, плотно вошла в нашу жизнь, имеет красивый антураж и в целом не плоха с точки зрения врача-нарколога, — считает врач психиатр-нарколог Людмила Бутер.

— Почему не плоха?

— В комментариях тут же может появиться: «Как нарколог может пропагандировать употребление алкоголя?!» — улыбается доктор. — Нравится нам или нет, европейский континент находится на первом месте в мире по уровню употребления спиртного: здесь алкоголь употребляет более половины взрослого населения. Опыт европейских стран, которым удалось сократить употребление таких напитков, показывает, что помимо рекомендаций полной трезвости необходимы рекомендации по безопасному употреблению алкоголя. Полная трезвость — это прекрасно! Но для тех, кто не готов к ней, врач должен сказать в каких количествах употреблять спиртное, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Плюс шампанского в невысоком содержании этилового спирта (от 11 до 13,5%), что снижает вероятность тяжелых форм опьянения. Его недостатком является 100% усвоение этанола организмом. И все же бутылка шампанского, выпитая за длительный промежуток времени в течение новогодней ночи, вряд ли вызовет плохое самочувствие утром. Но следует помнить, что безопасные дозы алкоголя различаются для мужчин и женщин: для мужчины она может составить до бутылки шампанского за новогоднюю ночь, для женщины — в 1,5−2 раза меньше, считает Людмила Бутер.

Нарколог напоминает: не существует безопасных доз для больных алкоголизмом. Кроме того, алкоголь противопоказан больным, которые в новогодние праздники продолжают лечить простудные заболевания, пневмонию, принимают антибиотики или противовирусные препараты.

— Алкоголь усиливает токсическое воздействие данных препаратов на печень, а ряд антибиотиков дает реакцию несовместимости с алкоголем, аналогичную лекарственным препаратам, используемым для лечения алкоголизма. Помимо опасности токсического взаимодействия алкоголя и лекарственных препаратов, этиловый спирт вызывает обезвоживание, «высушивает» и повреждает слизистую дыхательных путей, может привести к утяжелению простуды и затягиванию процесса лечения.

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