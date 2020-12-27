Экономист: Все прежние девальвации могут показаться белорусам невинной шуткой 1 27.12.2020, 9:43

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Тракторами зарплату не выдашь.

Старший аналитик кампании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в статье на «Свободных новостях» рассказал о реальном состоянии белорусской экономики.

Безопасности у наших денег больше нет

Недавно было объявлено о росте пенсий и зарплат. А что произошло в действительности?

Ответ на этот вопрос зависит от того, в каких деньгах считать.

С начала года доллар поднялся более чем на двадцать процентов, а зарплаты и пенсии в номинальном выражении увеличились гораздо меньше. Значит, на самом деле люди стали не богаче, а беднее.

Есть и еще одно измерение — реальные доходы. Это их рост с учетом инфляции и роста цен.

Если считать в белорусских рублях, работники и пенсионеры в среднем чуть-чуть становятся богаче, то есть доходы немного опережают официальную инфляциию.

В долларах все с точностью до наоборот.

Далее вопрос, который чаще всего задают мне и другим финансовым аналитикам — что людям делать с заработанным мозолистыми руками рублем?

До того, как в стране наступил правовой дефолт, наверное, имело смысл часть заработанных денег хранить в банках на рублевых депозитах, но сейчас…

На мой взгляд, по этой схеме сбережения не могут себя чувствовать безопасно. В ситуации, когда законы и право не работают, если государству вдруг понадобятся наши с вами финансы и оно может положить на них глаз (и даже руку), никаких гарантий не может быть по определению.

Что будет дальше, предсказать практически невозможно. Потому логично за заработанные деньги покупать валюту в равной пропорции (пятьдесят на пятьдесят) доллар-евро и хранить ее, грубо говоря, под подушкой.

Дивидендов это не принесет, но так будет спокойнее.

Меня можно упрекнуть, что раньше придерживался других взглядов, а призывы снимать вклады расценивал как едва ли не глупость. Но раньше все мы жили в других условиях. Раньше банковские ячейки не вскрывались и по письмам каких-то силовых органов деньги со счетов не списывались. Тогда хранить деньги в банках было надежно (так казалось) и выгодно.

С лета этого года ситуация поменялась. И отношение людей к хранению денег тоже.Сколько и кто от этого потерял, судить не берусь. Слишком много разных субъективных составляющих.

Тракторами зарплату не выдашь

Официальное утверждение о том, что белорусская экономика переживает волны пандемии коронавируса лучше всех в Европе, относится к методике подсчета.

Самый простой показатель роста экономики — ВВП.

Действительно, текущий год мы закончим с падением 1-2 процента, что гораздо лучше, чем в большинстве стран мира. Это касается всех наших соседей — России, Украины, Польши, стран Балтии, ЕС в целом и даже США.

То есть в цифровом выражении ВВП мы в числе первых…

Но за счет чего?

Падение экономик большинства стран происходит из-за разного рода ограничений, связанных с ковидом. Вплоть до абсолютных локдаунов, когда на определенное время все останавливалось.

Мировая экономика живет по принципу прямой зависимости производства от спроса. Как только он уменьшается, продукцию перестают выпускать, потому что ее никто не покупает.

У нас же не принято отвечать на падение спроса снижением производства. Мы продолжаем производить продукцию и отгружать ее на склад. При этом все плюсуем в цифры ВВП, что формально снижает скорость падения.

Получается — нельзя сказать, будто экономика растет, но она падает якобы меньшими, чем у всех соседей, темпами.

Обратная сторона этой медали (если смотреть не на цифры ВВП страны в целом, а на отдельные предприятия) никакого оптимизма не вселяет. Предприятие тратит деньги, сырье, ресурсы, чтобы что-то произвести, а потом не может это продать. Складские запасы растут.

В итоге финансовое положение серьезно ухудшается. Если и была прибыль, то она довольно быстро превращается в убытки. А если убытки уже были раньше, то они становятся еще большими.

Тракторами, понятно, зарплату людям не выдашь. И статистикой тоже, потому небольшие государственные и частные предприятия вынуждены банально закрываться.

Крупным же во избежание социального взрыва постоянно выделяются кредиты. В том числе и для того, чтобы просто платить зарплаты, ибо часть предприятий не может заработать даже на это.

Пока еще есть резервы. Возникли они за счет профицита бюджета прошлых лет. Доходы тогда были большими, чем расходы, что позволило правительству создать заначку порядка 5 миллиардов рублей.

В виду того, что в этом году наблюдался дефицит бюджета, часть резервов уже потрачена. Следующий год тоже будет дефицитным, и заначку истратят окончательно. После этого (если у правительства и дальше будет желание поддерживать убыточные предприятия) придется печатать деньги, ибо взять их будет неоткуда.

А вот в этом случае очень быстро (в течение одного-двух кварталов) наступит сильный рост инфляции и рухнет курс белорусского рубля. И все прежние девальвации покажутся нам тогда «невинной шуткой»…

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