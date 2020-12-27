В Беларуси проходят воскресные марши (Онлайн) 1 27.12.2020, 10:15

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Жители столицы вышли на улицы с самого утра.

В Беларуси сегодня с самого утра проходят традиционные воскресные марши. Первыми на улицы вышли жители Минска, позже к ним присоединились другие города.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию утренних протестов жителей столицы.

13:34 Люди с национальными флагами вышли на акцию в поселке Солнечный.

Люди с национальными флагами вышли на акцию в поселке Солнечный

Источник: https://t.co/6lsCxRGjbT pic.twitter.com/hUtQaWZYT3 — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

13:25 Логойский тракт тоже вышел на марш по Минску.

Логойский тракт тоже вышел на марш по Минску

Источник: https://t.co/66V7Jc41Qj pic.twitter.com/5Yu5Zpu4mK — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

13:22 Жительница Лиды вышла на одиночный пикет.

13:19 Еще одно видео Марша в Чижовке. Посмотрите, какая внушительная колонна!

13:17 В Минске жители улицы Янки Мавра тоже вышли на акцию!

В Минске жители улицы Янки Мавра тоже вышли на акцию!

Источник: https://t.co/6lsCxRGjbT pic.twitter.com/nKNky9mfbX — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

13:06 Марш проходит и в минской Чижовке. Люди скандируют «Пока мы едины, мы непобедимы».

13:05 В Зеленом луге тоже идет колонна. Люди скандируют «Пошел вон ты и твой ОМОН».

В Зеленом луге тоже прошли колонной. Люди скандируют «Пошел вон ты и твой ОМОН». pic.twitter.com/r08LlEnmLc — TUT.BY (@tutby) December 27, 2020

13:05 На воскресную прогулку с национальными флагами вышли также жители микрорайона Масюковщина.

13:04 В Жодино тоже прошла акция: протестующие скандировали «Жыве Беларусь!».

13:03 Люди идут колонной в районе улицы Матусевича в Минске и скандируют «Я выхожу!»

Минск. Люди идут колонной в районе улицы Матусевича и скандируют «Я выхожу!» pic.twitter.com/afqribXYr2 — TUT.BY (@tutby) December 27, 2020

13:02 В Ждановичах люди тоже маршируют с популярным лозунгом «Смотри в окно, а не в телевизор».

13:01 В микрорайоне Веснянка в Минске кто-то запустил красные и белые воздушные шарики.

13:00 Колонна людей прошла по микрорайону Домбровка в Минске. Они скандируют «Включай мозги, а не телевизор».

Колонна людей прошла по микрорайону Домбровка в Минске. Они скандируют «Включай мозги, а не телевизор». pic.twitter.com/TfyGZNAen3 — TUT.BY (@tutby) December 27, 2020

12:57 В районе Пушкинской встретились две колонны протестующих. Встреча вышла очень шумной и радостной!

12:48 Жители улицы Маяковского совместно с районом Шарики вовсю разгуливают по Лошицкому парку. Послание от минских партизан на марше: «Пока фашисты ищут протестующих на улице Козыревской, наши бодрые соседи по району улицы Маяковского, совместно с Шариками вовсю разгуливают по Лошицкому парку. Без кого этот Новый Год будет гораздо лучше? Свободные люди точно знают ответ!»

12:31 Партизаны Лебяжьего пошли маршем на Дрозды.

12:10 Воскресный марш еще только начался, а уже есть первое падение одного из лукашистов, вышедших из автозака.

12:07 «Я выхожу!», - скандируют жители гродненского микрорайона Вишневец. И свое слово держат!

12:03 Протесты идут по всей стране. В Солигорске жители микрорайона Поместье вышли на акцию с бело-красно-белыми флагами. А в Барановичах жители вышли поддержать активиста анархистского движения Миколу Дедка. В Минске на акцию солидарности вышли жители Кунцевщины.

12:01 Микрорайоны Тивали и Красный Бор гуляют вместе по Минску. Вместе победим!

12:00 По всему Минску сегодня проходят воскресные марши. На видео - жители Зелёного Луга.

По всему Минску сегодня проходят воскресные марши. На видео жители Зелёного Луга. pic.twitter.com/sMw4OrSIi5 — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

11:58 Еще одна версия танца «Иерусалим» — от жителей Заславля. Все участники одеты в бело-красно-белое, в том числе Дед Мороз.

Ещё одна версия танца «Иерусалим» — от жителей Заславля. Все участники одеты в красно-белое, в том числе Дед Мороз. pic.twitter.com/o5dkIffVK0 — TUT.BY (@tutby) December 27, 2020

11:54 В Минске район метро Спортивная и Домбровка вместе шагают к победе!

11:51 Еще одно видео с колонной, которая прошла в Гродно. Люди скандировали «Верым, можам, пераможам".

Минск. Жители района станции метро «Спортивная» прошли такой колонной людей. Они скандировали «Далучайся». pic.twitter.com/Gs1tdgvrg9 — TUT.BY (@tutby) December 27, 2020

11:50 Жители Грушевки сегодня утром скандировали «Лукашенко в автозак».

Минск, район Грушевки сегодня утром. Люди скандировали «Лукашенко в автозак». pic.twitter.com/brkN95NSZf — TUT.BY (@tutby) December 27, 2020

11:14 В Гродно жители Ольшанки вышли на утренний воскресный марш!

11:13 Минская Золотая Горка с самого утра вышла на районный марш.

11:12 Минский Велозавод приехал поддержать Бобруйск! Один за всех и все за одного!

11:04 Марширует и станция метро Спортивная!

11:03 На утреннее шествие вышли жители района возле станции Минск-Южный.

Минчане с района станции Минск-Южный сегодня утром вышли на марш.



Видео: https://t.co/66V7Jc41Qj pic.twitter.com/V77GXgtEga — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

11:01 К протестующим жителям Степянки заехал Дедушка Мороз и пообещал выполнить одно общее желание!

10:55 Минские Шарики вышли гулять с рассветом, и уже догуляли до Маяковки. Провели утреннюю зарядку с соседями, и продолжают собирать партизан на марш.

Минск. Микрорайон Шарики вышли гулять с рассветом и уже догуляли до Маяковки! Провели утреннюю зарядку с соседями и продолжают собирать партизан на марш! pic.twitter.com/u1vuqIGk19 — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

10:27 Минские Малиновка и Курасовщина поют на утренних маршах.

09:53 Жители Первомайского района вышли на акцию солидарности и встали в живую цепь.

09:37 Минские районы Грушевка и Розочка также вышли на утренний марш.

09:20 Минчане с центральных улиц Антоновской-Захарова-Пулихова украсили елку и прошлись маршем вместе с соседями.

08:12 Минские районы Шарики и Тракторный с самого утра вышли на марш.

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