Москва затеяла новую ссору с Нур-Султаном 14 Владислав Гирман, «Деловая столица»

27.12.2020, 10:35

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Что у Путина на уме, у скоморохов на языке.

С молчаливого согласия МИДа и Кремля говорящие головы в Госдуме вновь разыгрывают карту "русскоязычных", проживающих на севере Казахстана, в частности в Павлодаре и Петропавловске.

Все началось с заявления главы парламентского комитета по образованию, единоросса Вячеслава Никонова, в эфире одного из телеканалов о том, что своим появлением Казахстан обязан СССР.

"Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Казахи существовали, но гораздо южнее. Собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза", — уверенно заявил российский депутат, не раскрывая источники своих колоссальных познаний в истории.

МИД Казахстана оперативно вызвал "на ковер" временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и вручил ему ноту протеста.

"Участились провокационные выпады некоторых российских политиков относительно Казахстана, они наносят серьезный ущерб союзническим отношениям. МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению в дальнейшем заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

И что? Жесткая реакция Нур-Султана охладила пыл россиян?

Как бы не так. Сам Никонов 13 декабря сделал отписку в Telegram-канале, которая якобы должна была успокоить казахов: "Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".

Никонова поддержал еще один единоросс — Евгений Федоров, который сделал вид, что не понял возмущения Казахстана и потребовал вернуть "подарок", который "сделала казахам Россия". Заметьте, не СССР, а конкретно Россия.

Также Федоров сослался на принятый в 1990 г. закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР, где, мол, прописано, что в случае выхода республика — в данном случае Казахстан — должна вернуть территорию, полученную при "вхождении" в Советский Союз.

По мнению депутата, в таком случае власть Казахстана, в том числе Нурсултан Назарбаев, должны "паковать чемоданы" и уходить.

Только вот закон этот после подписания в 1991 г. соглашения о прекращении существования Союза утратил силу.

Вторит Федорову и Никонову лидер одной из карманных кремлевских оппозиционных сил — ЛДПР — Владимир Жириновский: "Он все правильно сказал. Никонов — очень грамотный человек. Был бы жив дедушка его, министр иностранных дел Молотов, он бы подтвердил это. Там Россия. Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. При чем здесь Казахстан?".

Казахстан, утверждает российский политический фрик, дескать был "создан искусственно", и вообще "казахские племена" кочевали в Средней Азии, никаких правительств, границ и т.п.

А, еще Жириновский счел аргументом и этническое разнообразие. Да, об этом говорит депутат страны, состоящей из бесчисленного количества этносов и народов, которые присоединились, были насильно присоединены или поглощены тем, что сегодня носит название "Российская Федерация", по меркам истории, относительно недавно.

Кстати, государственность на территории РФ зародилась позже, чем в Казахстане.

С начала нашей эры государства на территории современного Казахстана появлялись и исчезали, сменяя друг друга: это были и два тюркских каганата, и основанное в 766 г. Огузское государство, занимавшее большую часть территории современного Казахстана, со столицей в расположенном на берегу Аральского моря Джанкенте; затем пришли монголы, затем было Казахское ханство (1465—1781 гг.). Ослабленное войнами с Джунгарским ханством, оно распалось и постепенно перешло под протекторат Российской империи.

Кремль прикинулся мебелью

И МИД РФ, и Кремль, и сам Владимир Путин в публичной плоскости упрямо делают вид, что в отношениях с Казахстаном все в порядке.

Уже после заявлений депутатов и ноты протеста, врученной российскому дипломату, на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Путин отправил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву телеграмму с поздравлением по случаю Дня независимости.

Президент РФ в ней разглагольствует об успехах Казахстана, о сотрудничестве двух стран и надеется, что отношения и дальше будут укрепляться "в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур".

А тем временем в российской прессе разгоняются материалы, дополняющие заявления российских депутатов по Казахстану. Они выглядят более умно, аналитично, если сравнивать их с высказываниями Никонова, Федорова или Жириновского. Но только выглядят.

Взять хотя бы одну из публикаций главы Евразийского аналитического центра Никиты Мендковича на эту тему, появившуюся на сайте "Лента.ру".

Мендкович, вроде бы, с холодной головой рассуждает о сути скандала, но в итоге все сводится к следующему: чего это казахи так возбудились? Российские депутаты-то правы: Казахстана не было, это мы им подарили страну.

И окончательно разрушает картину целостного логичного повествования упоминание наводящих ужас на россиян "американских биолабораторий": "Но теперь МИД Казахстана своим резким заявлением, которое ожидаемо спровоцировало антироссийские настроения, дает повод российской стороне обратиться к проблемным аспектам межгосударственных отношений. Достаточно напомнить, например, военные биолаборатории США в Казахстане, которые уже давно вызывают беспокойство России, но до сих пор не закрыты, несмотря на обещания казахских властей". Вообще мем о "военных биолабораториях США" российская пропаганда нежно любит, выстраивая конспирологические теории вокруг их существования и в Украине (этот сюжет давно муссируют приднестровские СМИ, к слову).

По его логике, это не члены Госдумы РФ спровоцировали антироссийские настроения в Казахстане, а МИД этой страны, который посмел отстаивать ее суверенитет и государственность.

Таких тезисов в российском информпространстве все больше. Следовательно, кампания, направленная против Казахстана, только-только набирает обороты.

"Казахи — русские"

Ухудшение отношений с Нур-Султаном Москву явно не тревожит. Она, по всей видимости, к этому стремится.

В подтверждение можно привести невероятно прямолинейную аргументацию упомянутого выше Федорова, называющего себя казахом, которую он привел 22 декабря.

Итак, с его слов, Казахстан — это "сепаратистская территория", хозяйкой которой является Россия, а казахи ее попросту арендуют.

При этом казахи, твердит Федоров, даже не имеют права вести переговоры касательно этой территории.

Почему?

Объяснение Федорова очень странное, как будто он говорил под влиянием психотропных веществ.

К примеру, он уверен, что Советский Союз свое существование не прекратил: "А с какой стати вы считаете, что Советский Союз прекратил свое существование? Прекратили свое существование органы Советского Союза, то есть, правительство, парламент, Верховный Суд, причем незаконно. А Советский Союз как союз свое существование не прекратил. Даже если из нее выйдут все члены, причем выйти-то должны законно".

Переварили? Дальше еще интереснее: "От этого союз будет союз на уровне ноль. Советский Союз после был преобразован от принципа международного союза на принципах единого государства на референдумах Советского народа. Даже если теоретически представить, что могут учредители от своих подписей в учреждении от Советского Союза, то в этом случае происходит восстановление статуса-кво. То есть, возврат территории, обнуление процесса".

Никакого "обнуления" Казахстана, говорит Федоров, не было, а потому Нур-Султан "не имеет права даже на переговоры с РФ о территории".

Примечательно, что в Москве уже смирились с мыслью, что Украина, по крайней мере, имеет право говорить о независимости.

"Товарищи жители Казахстана, у вас нету других вариантов, в отличие от жителей Киева. Потому что у них есть варианты теоретически. Например, провести референдум и выйти из Советского Союза. А у жителей Казахстана такого даже теоретически нет. Таким образом в отличие от Киева Казахстану вообще нет вариантов, кроме как вернуть в состав даже не СССР, а РСФСР. Но мы согласны на СССР. И в этом плане мы так и говорим. Ребята, у вас нет вариантов, все расписано, либо вы возвращаетесь, либо отдаете 100% территории с народом, они становятся гражданами РСФСР, и все, выгоняете своих Токаевых, МИД свой, который коллаборационист, вот и все", — подытожил Федоров.

Подальше от России

Неизвестно, как главе МИД Казахстана Мухтару Тлеуберди удалось переварить эту ересь, но оценку словам Федорова он дал предельно четкую — "бред сивой кобылы".

Он также напомнил россиянам о стратегическом партнерстве. Впрочем, партнерство партнерством, но аппетиты и агрессивность Москвы уже давно заставляют Казахстан быть настороже.

Вспышки российского сепаратизма, опирающиеся на северные регионы Казахстана, куда в свое время переселяли россиян (коренное население, разумеется), случались и в 1990-х.

В 1999 г., например, правоохранители Казахстана повязали в Усть-Каменогорске группу россиян, готовивших вооруженное восстание с целью присоединения к РФ. Тогда Кремль отмолчался, поскольку дорожил отношениями с Назарбаевым.

Однако с приходом Путина политика России в отношении Казахстана становилась все навязчивее.

В качестве противодействия, чтобы ослабить кремлевскую технологию "Защита прав русскоязычных" власти Казахстана даже изменили административно-территориальное деление, смешав регионы с преобладающим русскоязычным населением и регионы, где большинство составляют казахи.

Агрессия РФ в отношении Украины обеспокоила Казахстан. И Назарбаев принялся с еще большим энтузиазмом рушить близкие Москве "скрепы", чтобы не допустить повторения крымского или донбасского сценариев.

В стране начались ленинопад и декоммунизация. В 2018 г. в было принято судьбоносное решение перейти с кириллицы на латиницу. А в "ненадежных" северных регионах Казахстана заговорили о переименовании городов.

К примеру, такая инициатива возникла в Петропавловске, которому депутат парламента Жарасбай Сулейменов предложил вернуть прежнее название Кызылжар, что местные русскоязычные встретили в штыки, организовав протесты.

Казахстан и сегодня продолжает к неудовольствию Кремля работать над собственной самоидентичностью. Последний штрих — это фильм "Ұлы дала зары" ("Плач великой степи") о голодоморе 1920х-1930х гг.

Фильм снимался пять лет и в начале декабря был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Даже если премию он не возьмет, медийные сливки соберет и популяризирует тему Голодомора и советских репрессий.

И, скорее всего, именно эта картина послужила катализатором для российских депутатов и пропагандистов. Для них разговоры о советских репрессиях и Голодоморе — это суть одного сценария, разыгрываемого Соединенными Штатами. Который, дескать, уже был реализован в Украине.

Отсюда и частые упоминания американцев. Мендкович писал о мифических американских военных биолабораториях. А Федоров прямо заявляет, что "американцы пытаются отнять Казахстан и поставить тоже в войну против России как Беларусь, Грузию, Украину, Армению, Азербайджан и т.д.".

Что у Путина на уме, у скоморохов на языке

Москва понимает, что Казахстан сходит с орбиты ее влияния. И реагирует на это привычным и единственным доступным ей способом — агрессией.

В результате отношения России и Казахстана снова вошли в штопор. И сложно предсказать, как они из него выйдут. И выйдут ли вообще.

Доселе Казахстан умело балансировал между Россией и Китаем. Однако из-за аналогичных территориальных притязаний со стороны Поднебесной, оформленных в серию пропагандистских публикаций, Нур—Султан отдалился от Пекина.

И попытался наладить диалог с Москвой. Отчасти это получилось. Что иллюстрирует голосование Казахстана в Генассамблее ООН по Крымской резолюции о правах человека.

В 2019 г. Казахстан не голосовал против аналогичного документа, но в этом изменил позицию: проголосовал "против" и на Третьем комитете, и на Генассамблее.

И в виде благодарности получил от Москвы прямое посягательство на свою территориальную целостность.

Учитывая, что на данный момент укрепления партнерства, о котором писал Путин Токаеву, вряд ли возможно, Казахстан действительно может избрать более прозападный вектор политики, быть готовым к тому, что Россия станет еще более агрессивной. Все это уже проходили и Грузия, и Украина. И Назарбаеву об этом хорошо известно.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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