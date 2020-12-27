Минские Шарики пришли маршем к соседям и мобилизовали их 27.12.2020, 10:55

2,131

Районы провели совместную зарядку для поднятия настроения.

Минские Шарики вышли гулять с рассветом, и уже догуляли до Маяковки, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Провели утреннюю зарядку с соседями, и продолжают собирать партизан на марш!

Минск. Микрорайон Шарики вышли гулять с рассветом и уже догуляли до Маяковки! Провели утреннюю зарядку с соседями и продолжают собирать партизан на марш! pic.twitter.com/u1vuqIGk19 — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.