Минские Шарики пришли маршем к соседям и мобилизовали их
- 27.12.2020, 10:55
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Районы провели совместную зарядку для поднятия настроения.
Минские Шарики вышли гулять с рассветом, и уже догуляли до Маяковки, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Провели утреннюю зарядку с соседями, и продолжают собирать партизан на марш!
Минск. Микрорайон Шарики вышли гулять с рассветом и уже догуляли до Маяковки! Провели утреннюю зарядку с соседями и продолжают собирать партизан на марш! pic.twitter.com/u1vuqIGk19— charter97.org (@charter_97) December 27, 2020