Страны ЕС начали массовую вакцинацию от COVID-19 27.12.2020, 10:58

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Сегодня — официальный старт.

Страны Европейского Союза официально начинают массовую вакцинацию от COVID-19 в воскресенье, 27 декабря.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Прививки будут делать препаратом компаний Pfizer/BioNTech, который одобрила Еврокомиссия после положительных рекомендаций со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

В Венгрии, Германии и Словакии вакцинация стартовала на день раньше, 26 декабря. Также начальные поставки вакцины начали прибывать во Францию, Австрию и Италию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в частности, пожилым людям.

В Испании и Болгарии инъекции тоже начнут делать 27 декабря. В Бельгии и Люксембурге начало вакцинации планируется с 28 декабря, в Нидерландах — с 8 января.

В Pfizer/BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech 21 декабря, через пять дней президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС получили препарат.

Прививки вакциной BioNTech/Pfizer уже проходят в Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Сербии и других странах.

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