Оперная дива Маргарита Левчук: 2021 год будет годом победы 1 27.12.2020, 11:10

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Новогодние пожелания, сказанные миллионами вслух, сбываются.

Что пожелать Беларуси в 2021 году? «Радыё Свабода» собрала пожелания от известных людей. Сегодня слово — оперной певице Маргарите Левчук.

«Я считаю, что 2021-й-это год победы. Вот как придумывают белорусские власти то "Год земли", то «Год малой родины», так и мы должны определить для себя: 2021 год будет годом победы. Вы же знаете, что и по фэншуй, и по другим теориям, если ты что-то говоришь много раз вслух, это сбывается. Если миллионы белорусов это скажут, если мы будем загадывать желания о своей самой заветной единственной мечте, то, конечно же, это все сбудется.

Как советовал наш известный белорусский «классик» по кличке «Хлопотное дельце», надо «гонять во всю мощь». Это не означает, что нужно каждый день бегать, заниматься спортом. Надо гнать эту власть. Только вперед, только всем вместе. А тем более если не один человек, а миллионы людей хотят, чтобы сбылось единое наше желание, то думаю, весь мир будет этому способствовать. Поэтому мы должны быть сильными духом, и у нас все будет хорошо», - убеждена Маргарита Левчук.

Она желает всем белорусам прежде всего позитивного настроя, оптимизма.

«Если ты сам не будешь держать себя в позитиве каждый день, ничего не будет. Если мы будем канючить, вздыхать, ныть — ничего не изменится. Я сама себе говорю каждый день «Маргоша, улыбайся!». Поэтому советую всем белорусам, чтобы они чаще улыбались. Посмотрите, как белорусы реагируют на происходящее в стране, придумывают различные мемы и шутки. А сколько мемов сделали с «дном», «днищами»! С такими креативными и творческими личностями мы обязательно победим. Верю в победу, что мы скоро будем дома — создавать белорусскую культуру», — уверена оперная певица Маргарита Левчук.

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