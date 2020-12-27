Умер известный белорусский экономист Леонид Заико 51 27.12.2020, 11:22

18,455

Ночью у него остановилось сердце.

Умер известный белорусский экономист Леонид Заико. Об этом «Белсату» сообщили его родственники. Весной экономист переболел коронавирусом. После этого он долго болел, а сегодня ночью у него остановилось сердце.

Леонид Заико родился 23 августа 1948 года в Гродно. Долгое время преподавал в университетах Беларуси. В начале 90-х занимал должности заведующего кафедрой, проректора Национального института гуманитарных наук, декана экономического факультета ЕГУ.

С 1992 года руководил проектами Всемирного банка по макроэкономической политике в Беларуси. Как независимый эксперт, с 1996 по 1999 год был членом Совета по экономическому развитию Совета министров.

С 1997 года руководил Аналитическим центром «Стратегия».

Автор и научный редактор множества книг и публикаций в Беларуси и за границей.

Леонид Заико регулярно комментировал экономическую ситуацию в Беларуси для Charter97.org.

Редакция Charter97.org выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Федоровича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».