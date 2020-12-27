Протест набирает силу
- 27.12.2020, 11:41
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Сегодня белорусы вышли на традиционные воскресные марши намного раньше обычного.
В разных районах Минска с утра отмечены протестные акции граждан, пишет thinktanks.by.
Телеграм-каналы сообщают о новом всплеске народной активности в 141-й день белорусских протестов. Люди стали выходить на улицы еще затемно, рассинхронизируясь во времени и пространстве.
В Минске первые акции протеста начались в районе МТЗ. Люди прошли по Партизанскому проспекту к Минскому подшипниковому заводу.
Еще в темноте протестующие с флагами выстроились вдоль проспекта Независимости.
Далее инициатива была подхвачена на улице Маяковского, в Малиновке и других районах Минска.