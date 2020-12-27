Закуски на новогодний стол: варианты различных праздничных угощений 2 27.12.2020, 11:53

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Эффектные и вкусные закуски создадут атмосферу праздника.

Новогодние закуски – блюда, которые разогревают аппетит перед подачей основных праздничных угощений или которыми закусывают многочисленные тосты, пишет unian.net.

Оригинальные, красивые и эффектные закуски порадуют гостей, украсят стол, создадут на Новый 2021 год атмосферу праздника. Поэтому, продумывая новогоднее меню, стоит уделить особое внимание также и им.

Куриное "эскимо" в беконе

Куриное филе - 2 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Яйцо - 1 шт.

Манка - 1-2 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Бекон сырокопченый - 40 г

Масло растительное - 1 ст. л.

Куриное филе помыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами, срезать лишний жир. Нарезать филе крупными кусочками.

Лук почистить, помыть, порезать. Сложить кусочки курятины и лук в блендер, перемолоть в фарш.

Переложить фарш в глубокую миску. Всыпать манку, добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Замесить однородный фарш, дать манке набухнуть. Положить фарш на холод на 30 минут.

Мокрыми руками разделить фарш на порции. Нанизать каждую на деревянные шпажки в виде кебабов, затем полоской бекона обернуть кебаб по всей длине. По желанию можно куриное "эскимо" завернуть в бекон полностью, а можно слегка – лишь одной полоской бекона.

Положить полученные кебабы на 30 минут в морозилку, чтобы зафиксировать форму. Через некоторое время смазать фольгу растительным маслом, застелить ею противень, выложить на нее куриное "эскимо" и запекать при температуре 200°С под верхним грилем 30 минут.

Тарталетки с грибами и курицей

Тарталетки песочные (крупные) - 5-8 шт. (если маленькие, то больше)

Куриное филе - 180 г

Шампиньоны - 120 г

Сыр твердый - 70 г

Сметана (жирностью 20%) - 150 г

Молоко - 150 мл

Масло сливочное - 40 г

Мука - 0,5 ст. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Кориандр (семена) - 1 ч. л.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Куриное филе выложить в кастрюлю с кипящей водой, добавить лавровый лист, кориандр, соль и молотый перец по вкусу. Варить филе 25 минут.

Готовое филе достать из бульона и остудить. Нарезать охлажденное мясо небольшими кусочками или просто разобрать на волокна.

Шампиньоны промыть и обсушить. Нарезать их мелкими кусочками.

Сковороду прогреть, смазать маслом. Выложить на нее грибы, обжарить 2-3 минуты. Добавить курицу к грибам и обжаривать вместе 3 минуты, помешивая.

В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать порциями муку и тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Далее влить туда молоко тонкой струйкой, активно помешивая смесь до загустения, около 2-3 минут.

Затем добавить в сотейник сметану. Перемешать соус и прогреть еще 1 минуту. Добавить немного соли и молотого перца, перемешать. Готовый соус отставить в сторону.

Сыр натереть на мелкой терке.

Включить духовку для разогрева до 180°С.

Тарталетки наполнить курицей и грибами. Поверх начинки влить в каждую по 2 ст. л. соуса. Посыпать их натертым сыром.

Выложить тарталетки на противень и запекать при температуре 180°С в течение 15 минут. Готовую закуску достать из духовки и сразу подавать к столу.

Сырная закуска "Снежки"

Плавленый сырок - 3 шт.

Полутвердый сыр ("Российский", "голландский") - 100 г

Чеснок - 3 зубчика

Майонез - 2-3 ст. л.

Соль, черный перец молотый - по вкусу

Листья салата для украшения

Плавленый сырок надо предварительно положить в морозилку на 15 минут, а затем натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.

Соединить в миске плавленый сырок, майонез и чеснок. Посолить по вкусу, добавить щепотку молотого черного перца и тщательно перемешать.

Смочить руки холодной водой и сформировать небольшие шарики – "снежки". Сложить их на блюдо или поднос и отправить на 20-30 минут в холодильник.

Полутвердый сыр натереть на мелкой терке. Перед подачей на стол охлажденных "снежков" обсыпать их со всех сторон. Подавать закуску можно на свежих салатных листьях.

Террин с грибами

Фарш свино-говяжий - 1 кг

Шампиньоны - 300 г

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сухари панировочные - 2 ст. л.

Сливки - 100 мл

Смесь прованских трав - 1 ч. л.

Бекон - 350 г

Вяленые томаты - 30 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 1 ст. л.

В мясной фарш вбить яйцо. Добавить панировочные сухари и сливки. Посолить, добавить перец черный молотый и смесь прованских трав.

Вяленые томаты нарезать очень мелкими кусочками, добавить в фарш.

Шампиньоны нарезать очень мелкими кубиками, но 3-4 целых шампиньона оставить для начинки. Лук порезать мелкими кубиками, а морковь натереть на средней терке.

Обжарить овощи в сковороде с добавлением растительного масла в течение 10-15 минут, до мягкости, в конце посолить.

Снять сковороду с огня и дать овощам остыть 5-10 минут. Выложить обжаренные овощи в фарш. Хорошо перемешать фарш руками, затем хорошо его отбить, чтобы стал плотным: взять шар фарша в руки и поднять над миской, потом с силой бросать в миску (сделать так 3-4 раза). Затем оставить фарш на 20-30 минут, чтобы сливки размочили панировочные сухари.

Взять прямоугольную форму (можно для выпечки хлеба). Аккуратно выстелить ее полосками бекона так, чтобы оставались концы, которыми потом можно накрыть начинку.

Выложить в форму на бекон половину фарша. Выложить в ряд, погружая в фарш, целые шампиньоны, предварительно сняв с них пленку. Покрыть грибы остальными фарша – его следует очень плотно утрамбовывать, чтобы не было воздушных пустот.

Закрыть начинку сначала боковыми полосками бекона. А затем аккуратно завернуть оставшиеся полоски, обрезать лишние кусочки бекона сбоку.

Накрыть форму с террином фольгой. Положить форму на противень, налить в противень горячей воды, чтобы она покрывала форму на 2/3 высоты. Отправить террин в разогретую до 170°С духовку на 60-70 минут.

За 10 минут до готовности снять с террина фольгу, включить гриль и увеличить температуру духовки до 190°С.

Вынуть форму с террином из духовки. Слить всю выделившуюс жидкость. Покрыть верх террина бумагой для выпечки и положить на него сверху что-то тяжелое, чтобы создать пресс. Дать террину полностью остыть при комнатной температуре, а затем прямо в форме и с грузом отправить на ночь в холодильник.

Мясной террин очень тонко нарезают, подают холодным с горчицей, хреном или любимым соусом как холодную закуску.

Мясные кексы с перепелиными яйцами

Фарш мясной - 250-300 г

Бекон - 100-150 г

Сыр твердый - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Яйцо перепелиное - 6 шт.

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Специи - по вкусу

Сварить перепелиные яйца в течение 5 минут в кипящей воде. Остудить и очистить.

В фарш добавить яйцо, посолить и по желанию добавить любимые специи. Сыр натереть на крупной терке.

В форму для кексов в виде кольца выложить бекон. Затем на 1/3 высоты кекса выложить фарш и внутрь вставить яйцо. Выложить на яйца оставшийся фарш. По желанию смазать небольшим количеством майонеза (можно без него) и присыпать тертым сыром.

Запекать кексы в разогретой до 180°С духовке 35-40 минут. Готовые кексы можно сразу подавать к столу.

Лаваш с красной рыбой и сливочным сыром

Лаваш тонкий - 1 г

Творожный сыр - 100 г

Красная рыба - 80 г

Петрушка (зеленый лук либо другая зелень) - по вкусу

Выложить лаваш на блюдо или доску. Намазать его слоем творожного сыра толщиной в 7-8 мм.

Вымыть и высушить свежую зелень, измельчить ее ножом. Нарезать филе рыбы на кусочки желаемого размера.

На сыр поместить подготовленную зелень. На поверхность зелени разложить кусочки нарезанной красной рыбы. Плотно скрутить корж рулетом и положить в холодильник на час-другой, чтобы все компоненты спрессовались.

Перед подачей нарезать рулет острым ножом немного наискосок на небольшие кусочки и красиво разложить на плоской тарелке или на блюде, украсив зеленью.

Яйца, фаршированные печенью трески с красной икрой

Яйца куриные - 6-8 шт.

Печень трески - 120 г

Сыр Маасдам (можно плавленный сырок) - 30 г

Майонез - по желанию

Икра красная - 100 г

Зелень - при наличии

Яйца отварить не более 10 минут, остудить в холодной воде, очистить от скорлупы. С печени трески слить масло.

Разрезать каждое яйцо вдоль пополам.

Закуски на Новый год - лучшие рецепты / фото eat-me.ru

Закуски на Новый год - лучшие рецепты / фото eat-me.ru

В глубокую миску сложить печень трески, натертый на самой мелкой терке твердый сыр и желтки. Перемешать все до однородного состояния, при необходимости можно добавить немного вкусного майонеза.

Наполнить каждую половинку белка приготовленной начинкой. Сверху на начинку положить по чайной ложке красной икры.

Яйца, фаршированные печенью трески с красной икрой, можно подавать к праздничному столу. По желанию можно украсить закуску маленькими листочками петрушки или укропа.

Шпротный салат-намазка

Шпроты - 1 банка

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Кукуруза консервированная - 0,5 банки

Огурцы маринованные - 3 шт.

Майонез - по вкусу

Слить все масло со шпрот и убрать хвостики. По желанию можно очистить рыбку от хребта. Сложить шпроты в салатник и слегка размять вилкой. Посыпать мелко порезанным репчатым луком.

Яйца отварить и мелко нарезать. Смешать все составляющие.

Маринованные огурцы нарезать мелко и добавить в салатник.

С консервированной кукурузы слить жидкость и отправить ее туда же. Заправить шпротный салат-намазку майонезом, посыпать свежей зеленью и сразу подавать.

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