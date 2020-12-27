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В Польше стартовала вакцинация от коронавируса

  • 27.12.2020, 11:59
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В Польше стартовала вакцинация от коронавируса

Первыми вакцину получит медицинский персонал.

Сегодня в Евросоюзе началась вакцинация от COVID-19. Как стало известно сайту Charter97.org, от коронавируса были вакцинированы первые поляки.

Главная медсестра Центральной клинической больницы в Варшаве Алиция Якубовская стала первой полькой, привившейся против COVID-19.

В ближайшее время 10 тысяч вакцин от коронавируса будут отправлены в 72 польские больницы. Первыми вакцину получит медицинский персонал.

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