В Польше стартовала вакцинация от коронавируса
- 27.12.2020, 11:59
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Первыми вакцину получит медицинский персонал.
Сегодня в Евросоюзе началась вакцинация от COVID-19. Как стало известно сайту Charter97.org, от коронавируса были вакцинированы первые поляки.
Главная медсестра Центральной клинической больницы в Варшаве Алиция Якубовская стала первой полькой, привившейся против COVID-19.
В ближайшее время 10 тысяч вакцин от коронавируса будут отправлены в 72 польские больницы. Первыми вакцину получит медицинский персонал.