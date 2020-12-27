Рождественское чудо 27.12.2020, 12:20

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Любовь Лунёва

Фото: БАЖ

Журналистка Любовь Лунева рассказала необычную историю

24 декабря вечером журналистка «Белсата» Любовь Лунева и ее сын Дмитрий возвращались с дачи на Нарочи. Их машина вылетела в кювет и трижды перевернулась.

— Рождественское чудо, что мы с сыном остались в живых, да еще без переломов, вылетев в крутой кювет и перевернувшись три раза. В багажнике были в пакетах закатки из погреба. Съездили за ними в деревню на Нарочь.

Шесть трехлитровых банок помидор и огурцов, а также четыре банки компотов в полете разбились вдребезги. Ни одна не прилетела в голову, — рассказала журналистка в «Фейсбуке».

Из машины ей помогали выбраться прибежавшие на помощь водители.

— Машина лежала на боку водительском. Сначала выбрался сын. После этого заклинило двери. Стало сильно пахнуть бензином. Мужчины пытались разбить для меня лобовое стекло, но оно и правда не разбивается. Наконец, получилось открыть пассажирскую дверь. Один мужчина начал кричать: «Отходите! Отходите, сейчас рванет! Мы ей уже не поможем!»

Некоторые отбежали. Но нашлись мужчины, которые не послушали. Подбежали и одни держали дверь, а другие подставили руки, чтобы я в них выпала. Еще пару минут и к ним присоединились другие. Навалились всем миром и перевернули машину на колеса. На всякий случай отключили клему от аккумулятора. Все двери, крылья и крыша всмятку, — делится подробностями журналистка.

Она выражает слова благодарности всем, кто помог ей с сыном, и считает, что ДТП, в котором все выжили, не такое страшное событие по сравнению с тем, что происходит сейчас в нашей стране.

— Меня начали уверять, что на самом деле я пережила страшный стресс. И тогда я сказала: «Дорогие мои, я журналистка. И я с середины июля на всех разгонах акций, еще со стадии сбора подписей. Под шумовыми гранатами, под резиновыми пулями, под водометами, под грохот дубинок... Вот там стресс. А тут огромная неприятность со счастливым концом».

И тогда все вокруг засмеялись. Один парень сказал: «Да уж, я был возле «Риги». Это, скажу я вам, еще тот стресс», — написала Любовь Лунева.

Она рассказала, что авария, возможно, не станет для нее последней неприятностью этого года. В понедельник 28 декабря в отношении Любови Луневой будет рассматриваться административное дело. Журналистку задержали 7 декабря на Марше пенсионеров, где она выполняла свою работу вместе с оператором Иваном Куракевичем.

Ивану тогда присудили 15 суток, а Любовь была госпитализирована из РОВД.

— Вот в понедельник рассматривать будут за 7 декабря. За марш мудрости. Год еще ведь не закончился. Так что придется и на Окрестина побывать, — не исключает Любовь Лунева.

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