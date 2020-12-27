Жители Минска и Заславля присоединились к танцевальному челленджу «Иерусалим»
- 27.12.2020, 12:41
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Сегодня исполнялась новогодняя версия.
Жители улиц Жуковского и Могилевская в Минске присоединились к танцевальному челленджу «Иерусалим», сообщает телеграм-канал «Баста!».
Еще одна версия танца «Иерусалим» — от жителей Заславля. Все участники одеты в бело-красно-белое, в том числе Дед Мороз.
Ещё одна версия танца «Иерусалим» — от жителей Заславля. Все участники одеты в красно-белое, в том числе Дед Мороз. pic.twitter.com/o5dkIffVK0— TUT.BY (@tutby) December 27, 2020