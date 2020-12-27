Минские партизаны переиграли фашистов во время Марша

Минские партизаны переиграли фашистов во время Марша1
- 27.12.2020, 12:55
- 3,251
Минчане оставили послание незадачливым прислужникам Таракана.
В Беларуси проходят воскресные Марши. Жители улицы Маяковского совместно с районом Шарики вовсю переиграли карателей и вовсю разгуливают по Лошицкому парку.
Послание от минских партизан на марше опубликовал телеграм-канал «Баста!»: «Пока фашисты ищут протестующих на улице Козыревской, наши бодрые соседи по району улицы Маяковского, совместно с Шариками вовсю разгуливают по Лошицкому парку. Без кого этот Новый Год будет гораздо лучше? Свободные люди точно знают ответ!»