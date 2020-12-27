Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и последующие два дня
- 27.12.2020, 13:11
- 1,053
Всему виной — порывистый ветер.
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявили синоптики на начало рабочей недели, пишет tut.by.
Как сообщает Белгидромет, 28 декабря ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Во вторник во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с сохранится.
По Минску и Минской области в понедельник и вторник также будет ветрено с порывами до 15−20 м/с.
По стране ночью без существенных осадков. Днем — временами осадки, в основном дождь. Температура воздуха +4…+6°C.