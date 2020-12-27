Премьер-министр Чехии первым в стране привился от COVID-19 27.12.2020, 13:57

В стране стартовала вакцинация.

В Чехии началась вакцинация против коронавирусной инфекции, первыми прививку сделали премьер-министр страны Андрей Бабиш и 95-летняя ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова, передает РБК со ссылкой на чешские СМИ.

«Вакцина, поступившая вчера из ЕС, является надеждой на то, что мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Бабиш.

Партия состоит из 9750 доз препарата совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. Препараты распределили между больницами Праги и Брно.

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