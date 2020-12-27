На марши сегодня вышли даже в небольших деревнях и агрогородках
- 27.12.2020, 14:19
Узурпатора изгоняет вся Беларусь.
Сегодня в Минске и регионах проходят воскресные марши.
Протестующие с бело-красно-белыми зонтами вышли на марш в Минском районе.
Сегодня протестуют и жители маленького агрогородка Крупица в Минском районе.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных маршей.
Протестующие с бело-красно-белыми зонтами вышли на марш в Минском районе— charter97.org (@charter_97) December 27, 2020
Источник: https://t.co/6lsCxRGjbT pic.twitter.com/CgPZ8oV4qS