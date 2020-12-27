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Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова

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  • 27.12.2020, 14:45
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Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова
Фото: tut.by

Свободные спортсмены Беларуси добиваются привлечения его к ответственности.

Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую встречу после четвертого января, сообщает БФСС.

В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Ранее фонд призвал ИИХФ рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.

Дмитрий Басков может быть причастным смерти Романа Бондаренко на площади Перемен в Минске.

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