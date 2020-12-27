Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова

Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова12
- 27.12.2020, 14:45
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Свободные спортсмены Беларуси добиваются привлечения его к ответственности.
Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую встречу после четвертого января, сообщает БФСС.
В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.
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Ранее фонд призвал ИИХФ рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.
Дмитрий Басков может быть причастным смерти Романа Бондаренко на площади Перемен в Минске.