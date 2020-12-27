Италия начала вакцинацию медиков в Риме 27.12.2020, 15:04

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Фото: Getty Images

Именно эта страна особенно пострадала от COVID-19.

Почти через 10 месяцев после того, как первый человек в стране получил положительный результат теста на коронавирус, Италия начала вакцинировать первых жителей от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Прививки вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech, первым сделали медицинским работникам римской больницы Спалланцани в воскресенье утром.

"Вакцинация прошла очень хорошо, и это был волнующий исторический момент", - сказала 29-летняя медсестра Клаудия Аливерини государственному телеканалу RAINEWS24.

Италия в четверг стала восьмой страной мира, в которой было зарегистрировано более 2 миллионов случаев коронавируса.

Италия сообщила о 70 909 смертельных случаях, что является самым высоким показателем в Европе и пятым в мире.

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