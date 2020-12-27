Минздрав сообщил, сколько людей заболело COVID-19 за последние сутки 8 27.12.2020, 15:50

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Официальной статистике белорусы уже давно не верят.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 1825 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Минздрав.

Выздоровели за этот период 1498 пациентов, умерли 9 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Беларуси, по официальной версии, были зарегистрированы — 186 747 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 166 036 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1385 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 496 тестов. Всего в стране проведено 3 924 079 тестов.

С начала пандемии в мире выявили более 80 млн случаев заражения коронавирусом. В Европе сегодня стартовала вакцинация. В Германии первую прививку сделали накануне: вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых.

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