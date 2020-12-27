Более $28 тысяч: стоимость биткоина обновила исторический максимум 5 27.12.2020, 16:07

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По сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.

Биткоин во время торговой сессии за сутки подорожал на 13,2%, до 28 040 долларов США, таким образом обновив исторический максимум за всю историю существования этой криптовалюты, пишет unian.net.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, по состоянию на 13 часов по киевскому времени.

Согласно данным портала, по сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.

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