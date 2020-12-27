«Я сразу сказал, что пойду только премьер-министром, чтобы по мелочам не беспокоили» 4 27.12.2020, 16:19

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Знаковые цитаты Леонида Заико.

Сегодня умер Леонид Заико – известный белорусский экономист и выдающаяся личность. Белорусам будет не хватать его неординарных мыслей, смелых высказываний и невероятного чувства юмора. Леонид Заико регулярно комментировал экономическую ситуацию в независимых СМИ Беларуси.

«Белсат» собрал яркие цитаты из его щедрых интервью, которые свидетельствуют, что за личность и гражданина мы потеряли.

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Смеяться надо, и над собой в том числе. Человеку в жизни вообще необходимы только два качества: высокий профессионализм и чувство юмора.

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Я своим молодым коллегам и знакомым говорю: делайте так, чтобы не жить на пенсию. Или зарабатывайте деньги раньше, или умирайте раньше. Теперь я главным образом преподавателем читаю лекции, включая за рубежом. Английский, французский и немецкий языки усвоил только после 30. Учиться нужно всю жизнь, независимо от возраста.

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Я сразу сказал, что пойду только премьер-министром. Чтобы по мелочам не беспокоили. Это было в те времена, когда еще премьер-министром был Сергей Линг, а я – членом экспертного совета при Совмине.

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В Беларуси в год выпускается 5000 экономистов. Кого из них вы знаете? Посмотрите, напротив здание стоит, там готовят менеджеров-маркетологов. Не знаю, где мы найдем столько предприятий для этих менеджеров. Мне нужно было починить вентиль – позвонил, чтобы вызвать сантехника. Говорят, только через три дня придет. Проблема – нет сантехников. Менеджеров сотни, а сантехников нет.

О политике государства в начале коронавируса

Всегда на первом месте среди всех приоритетов стоит человеческая жизнь. Мы должны понимать что человек для нас является целью номер один. А предприятия, заводы, машины, все прочее, особенно с учетом белорусской специфики, что мы за 30 лет ничего нового не создали, – весь этот металлолом абсолютно не интересен.

На мой взгляд, на два месяца страна могла бы лечь в карантин. Мы потеряли бы 16% ВВП, то есть по 8% ВВП за месяц, но все это спокойно бы закончилось, люди не болели бы в таком количестве. Через два месяца все снова заработало бы, за счет нарастания мы настигли бы 6%, и по итогу получилось бы падение всего на 10%. В 2015 году у нас падение ВВП составило 37% в долларовом эквиваленте. Кто-то это заметил?

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Лукашенко действует абсолютно неадекватно. У него уже начался «комплекс Напалеона». Ничего он не понял. Лукашенко считает, что люди такие тупые, будет снова призывать к чарке и шкварке.

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Мне жаль этих людей во власти. Они растерянные, странные, у них «смертность 1%». Я бы сказал так, одумайтесь, ни дети, ни внуки, никто вам не простит этой неадекватности.

О сбережениях

Я уже десять лет говорю, что если у вас меньше 100 тысяч долларов, то купите шампанское, устройте приятный ужин при свечах и не парьтесь.

А если серьезно, то процентов 40 храните в долларах, процентов 20 – в евро, 20 – в китайских юанях, а остальные деньги можно в швейцарских франках. Чем больше дифференцированной будет у вас корзина – тем лучше.

О кризисе и выходе из него

Сейчас мы упали. И есть два варианта. Первый – встать, отряхнуться и пойти дальше. Так и хотят сделать. А второй вариант – встать, починить на себе одежду, зайти в магазин, купить велосипед и поехать, то есть перейти на новые технологии, новую интеллектуальную экономику и прочее. Страна должна выходить из экономики нефтегазового типа. Для того чтобы Беларусь перешла к интеллектуальной экономике, нужна новая элита, которая может воплотить эту идею в жизнь. Мы кончаем нефтяной век. И газ вчерашний день. Электротранспорт нужен, чистая вода. Новое интеллектуальное общество, где главный ресурс – это знания и образование. Вот путь будущего.

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Два месяца пойдут на то, чтобы очнуться, а следующие восемь лет пойдут на то, чтобы менять жизнь в новом цивилизационном направлении развития.

О деньгах

Ну, 1 месяц они могут получить, это будет 500 долларов, а потом через два месяца это будет опять 300 долларов. Тут ничего не поделаешь, это как Ванька-встанька. Повторяю, стоимость рабочей силы средневзвешенная по Беларуси 330-350 долларов.

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Руководители страны предполагали, что деньги можно печатать, как почтовые марки. Простой непрофессионализм, глупость в квадрате и кубе. Я могу это назвать ситуацией непрофессиональной тупости.

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