Первая прививка от коронавируса в Литве сделана медсестре 2 27.12.2020, 16:51

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Она рассказала, как себя чувствует.

Первую вакцину от COVID-19 в клиниках Каунаса и Литвы получила медсестра этого медицинского учреждения Йоланта Литвинене, которая уже второй месяц борется с коронавирусом на передовой. Следующая прививка будет сделана на 17-й день, сообщает Delfi.

После процедуры, которая длилась всего несколько секунд, Й. Литвинене сказала, что чувствует себя прекрасно.

"Я прекрасно себя чувствую. Это обычная процедура вакцинации, нормальный безболезненный укол", - сказала Й. Литвинене.

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