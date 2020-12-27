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Первая прививка от коронавируса в Литве сделана медсестре

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  • 27.12.2020, 16:51
  • 2,576
Первая прививка от коронавируса в Литве сделана медсестре

Она рассказала, как себя чувствует.

Первую вакцину от COVID-19 в клиниках Каунаса и Литвы получила медсестра этого медицинского учреждения Йоланта Литвинене, которая уже второй месяц борется с коронавирусом на передовой. Следующая прививка будет сделана на 17-й день, сообщает Delfi.

После процедуры, которая длилась всего несколько секунд, Й. Литвинене сказала, что чувствует себя прекрасно.

"Я прекрасно себя чувствую. Это обычная процедура вакцинации, нормальный безболезненный укол", - сказала Й. Литвинене.

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