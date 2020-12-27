В России каждому третьему денег хватает только на еду 7 27.12.2020, 17:33

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Россияне крайне взволнованы инфляцией в стране.

28% опрошенных россиян заявили, что их дохода «хватает только на продукты». Еще 6% сообщили, что на покупку продовольствия «едва хватает» денег, пишет thinktanks.by.

Такие результаты получил ВЦИОМ по итогам исследования социального самочувствия россиян в декабре.

В ходе опроса, который проводился среди граждан старше 18 лет, 28% респондентов заявили, что их дохода «хватает только на продукты». Еще 6% сообщили, что на покупку продовольствия «едва хватает» денег.

Чуть приподняться над базовыми потребностями могут 21% россиян - такая доля, согласно опросу, может позволить себе бытовую технику.

Тех, кто может без труда купить машину, в стране всего 4%, а таких, которые могут позволить себе «позволить все» - машину, квартиру, дачу - лишь 2%.

Россиян беспокоит всплеск инфляции, которую 65% населения оценивают как «очень высокую». При этом 40% опрошенных заявили, что им существенно приходится ограничивать себя в тратах на продукты, сообщает Finanz.

В продовольственной инфляции, которая, согласно Росстату бьет 4-летние рекорды, а по независимым исследованиям превышает официальную в 3,5 раза, люди склонны винить политику властей (30%).

Объективные экономические факторы в качестве причины назвали 19%, на пандемию готовы списать происходящее только 11%.

Главными проблемами для страны россияне называют здравоохранение (29%), состояние экономики (21%), проблемы в сфере образования (19%), социальную политику (18%) и безработицу (17%).

При этом большинство заявили, что довольны жизнью и не хотели бы перемен. 46% «удовлетворены» полностью, 25% - удовлетворены в целом.

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