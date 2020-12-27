Ученые: Компонент солодки проявил способность подавлять коронавирус 27.12.2020, 17:51

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Испытания были проведены специалистами из Германии.

В лабораторных условиях компонент солодки, а именно глицирризиновая кислота, продемонстрировал способность подавлять коронавирус. Испытания были проведены учеными из Германии, пишет healthinfo.ua.

Результаты эксперимента, проведенного исследователями университетской клиники в Эссене, опубликовала электронная библиотека bioRxiv. Специалисты экспериментировали с экстрактом корня солодки (она же лакрица), проверяя его действие на 50%-ных инфекционных дозах коронавируса.

Авторы проекта смогли убедиться в том, что один из компонентов солодки, проявлял нейтрализующий эффект в отношении вируса. Этот эффект, в частности, был зафиксирован при использовании водного экстракта корня солодки с концентрацией 0,5-1 мг/мл.

«Содержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус», - заявили экспериментаторы.

По словам ученых, данное соединение солодки известно своим антиоксидантным и противовоспалительным действием. Предыдущие исследования демонстрировали его способность подавлять вирусную активность простого герпеса.

Говоря о влиянии глицирризиновой кислоты на коронавирус, эксперты отмечают необходимость дальнейших исследований в этом направлении. Терапевтическое действие этого соединения солодки должно получить более весомое подтверждение.

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