Посол США отказался прививаться российской вакциной от COVID-19 3 27.12.2020, 18:34

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Фото: ТАСС

С предложением привиться вакциной к послу обратился российский МИД.

Посол США в России Джон Салливан отказался прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в воскресенье сообщила в Twitter пресс-атташе американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс, пишет finanz.ru.

С предложением привиться вакциной, разработанной институтом имени Гамелеи, к послу обратился российский МИД.

Ранее Салливан опубликовал письмо к Санта-Клаусу, в котором заявил, что «вел себя очень хорошо, носил маску, соблюдал дистанцию» и попросил в качестве подарка вакцину, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

В МИД ответили на письмо Салливана, предложив в качестве подарка от Деда Мороза вакцину «Спутник V», одобренную для людей старше 60 лет.

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России», - сообщила в воскресенье Росс.

Она напомнила, что две американские вакцины уже одобрены для применения и «помогают людям бороться с Covid-19» в Евросоюзе, Великобритании, Латинской Америке и США.

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