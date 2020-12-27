Из виду пропавший 4 Василий Головнин

27.12.2020, 20:00

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Причина исчезновения Кима Третьего понятна. Это коронавирус.

Дотошно следящие за Северной Кореей японцы подсчитали, что в замечательном 2020 году пхеньянские средства массовой информации всего 53 раза сообщали о появлении правителя страны Ким Чен Ына на публике. Он фактически исчез, это невероятный минимум за все время его пребывания у власти с 2012 года.

Где-то тридцать с лишним раз Ким Чен Ын фигурировал в нынешнем году на официальных партийно-государственных мероприятиях, раз тринадцать - на запусках ракет и прочих демонстрациях военных успехов. Остальное - по мелочи, типа посещения кладбища китайских солдат, погибших в боях с американцами во время Корейской войны.

Однако в прошлом году, например, о появлениях вождя в КНДР сообщали в два с лишним раза больше. И причина исчезновения Кима Третьего, конечно, понятна. Это коронавирус.

Ким Чен Ын закрыл границы с КНР, хотя это убийственно для экономики: Китай - фактически единственный источник большинства товаров для Северной Кореи. В ноябре торговля между двумя странами сократилась более, чем на 90 процентов по сравнению с ситуацией год назад.

Но Ким Чен Ын идёт на блокаду, он явно понимает, что не справится с эпидемией, если зараза перекинется на КНДР. И сам пхеньянский правитель тоже свел к минимуму свое общение с внешним миром - на кого надеяться в случае личного заражения? На китайцев - вряд ли.

Василий Головнин, Facebook

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