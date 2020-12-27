В Швейцарии обнаружили южноафриканский вариант коронавируса 27.12.2020, 21:26

Южноафриканский вариант был обнаружен в двух образцах.

Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции, сообщает в воскресенье Федеральный офис общественного здравоохранения.

"В рамках своего исследования Швейцарская высшая техническая школа Цюриха секвенировала около 500 образцов от людей с положительными результатами (на коронавирус)… Южноафриканский вариант был обнаружен в двух образцах, тогда как британский вариант не обнаружен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из заболевших находится в кантоне Швиц, второй – во Франции. Подчеркивается, что швейцарский Федеральный офис общественного здравоохранения поддерживает контакты с властями Швица и Франции.

В ведомстве напомнили, что ранее в кантонах Цюрих и Граубюнден были выявлены первые случаи заражения британским штаммом коронавируса, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании. По данным властей, третий случай заражения таким штаммом позднее был выявлен в Лихтенштейне.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.

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