Российский посол назвал срок поставки вакцины «Спутник V» в Беларусь 7 27.12.2020, 21:54

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Первая партия вакцины поступит в страну в следующем году.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что в начале будущего года в республику поступят первые партии российской вакцины от коронавируса для начала вакцинации в стране.

"Вы видите, что первая вакцина, российская вакцина "Спутник V", пришла на территорию Беларуси. И мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения того экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно, что вскоре, в начале года, первые партии вакцины поступят в республику для вакцинации", - сказал посол в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

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