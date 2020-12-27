В городах России продолжаются пикеты в поддержку Навального 1 27.12.2020, 22:17

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Россияне выходят на пикеты после публикации расследования об отравлении оппозиционера.

В воскресенье в Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального – после публикации им расследования о том, что он был отравлен, предположительно, сотрудниками ФСБ, передает svoboda.org.

В Петербурге вновь проходят пикеты в поддержку Навального



Фото: @IvanphotoSpb pic.twitter.com/fxDMO6cYV9 — Север.Реалии (@severrealii) December 27, 2020

В Петербурге серия пикетов прошла у Гостиного двора в центре города – сообщает "Эхо Москвы" и сами активисты в соцсетях. Участники держали в руках плакаты с критикой президента Владимира Путина и трусы синего цвета (согласно расследованию, яд был нанесён именно на нижнее бельё).

Сотрудники полиции переписывали данные участников и предупреждали их об ответственности за нарушение "режима повышенной готовности" в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, однако никто не был задержан.

В субботу в Петербурге активисты провели акцию у здания ФСБ. Они оставили одежду на главной лестнице у входа в здания. В сообщении об акции говорится, что вещи принесли в ФСБ "на стирку" – это намёк на признание предположительно сотрудника спецслужбы Константина Кудрявцева в том, что он смывал следы "Новичка" с трусов Навального.

Накануне пикеты в поддержку Навального прошли во Владивостоке, Уфе и ещё нескольких городах.

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