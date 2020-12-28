Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи американцам 28.12.2020, 8:13

Дональд Трамп

Пакет подразумевает помощь на $900 миллиардов.

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд., сообщает «Новое время».

«Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи… Президент подписывает этот законопроект, чтобы восстановить пособия по безработице, прекратить выселения, предоставить помощь в аренде жилья… добавить значительно больше денег на распространение вакцин и многое другое», — написал представитель Белого дома Джадд Дир в своем Twitter.

В своем заявлении после подписания бюджета Трамп, заявил, что ожидает от Конгресса голосования в пользу отдельного законопроекта, увеличивающего выплаты американцам до 2000 долларов для взрослого и 600 долларов для ребенка. Голосование должно пройти в понедельник.

Президент также призвал конгрессменов убрать из бюджета то, что он считает ненужными тратами и пообещал прислать им список положений, которые он считает необходимым убрать.

Как сообщает CNN, Трамп подписал массивный законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и государственном финансировании в размере $2,3 трлн в воскресенье вечером, 27 декабря.

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