Эксперт объяснил, почему обильные осадки в Крыму не решат проблему с водой 1 28.12.2020, 8:25

Ситуация с водой на полуострове — критическая.

Водохранилища в оккупированном Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки, отметил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк, пишет «Крым.Реалии».

«Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед (российскими) властями Крыма», – сказал Яцюк.

Он также подчеркнул, что ситуация с нехваткой воды в Крыму в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

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